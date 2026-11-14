Në Beograd, Vergori zhvilloi takim me komandantin e ushtrisë serbe

Në Beograd, Vergori zhvilloi takim me komandantin e ushtrisë serbe

Roberto Vergori, gjeneralmajor dhe komandant i misionit të KFOR-it, u takua sot në Beograd me gjeneralin Milan Mojsiloviq, shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Serbisë.

Në njoftimin e KFOR-it thuhet se palët diskutuan rëndësinë e ruajtjes së dialogut, bashkërendimit të efektshëm dhe mirëkuptimit të ndërsjellë.

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Misioni bëri të ditur se do të vijojë bashkëpunimin konstruktiv me të gjithë akterët relevantë dhe partnerët ndërkombëtarë, duke u udhëhequr nga paanshmëria, profesionalizmi dhe respekti reciprok.

KFOR-i rikonfirmoi gjithashtu se ka aftësinë e plotë dhe vullnetin për ta zbatuar mandatin e vet, në pajtim me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, të vitit 1999.


Shtuar 14.11.2026 21:36

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