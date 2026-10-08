Tensione të reja te Reali, përplasje fizike në skuadër dhe përplasje mes Mourinhos e Mbappes

Tensione të reja te Reali, përplasje fizike në skuadër dhe përplasje mes Mourinhos e Mbappes

Jose Mourinho ende nuk ka mundur të rikthejë qetësinë në dhomat e zhveshjes së Real Madridit, ku një konflikt i fundit fizik mes dy futbollistëve ka rikthyer shqetësimet për klimën brenda ekipit.

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Trajneri portugez mori drejtimin e Real Madridit gjatë verës, pasi drejtuesit e klubit i besuan misionin për të vendosur rregull dhe disiplinë në një grup që sezonin e kaluar u përball me probleme të shumta të lidhura me egot dhe hierarkinë.

Fushata 2025/26 përfundoi pa trofe për madrilenët. Ata e mbyllën La Ligën pas Barcelonës, ndërsa në Ligën e Kampionëve u ndalën në çerekfinale dhe në Kupën e Mbretit u eliminuan në fazën e 1/8 së finales.

Gjatë sezonit të kaluar, tensionet arritën kulmin kur Aurelien Tchouameni dhe Federico Valverde u përfshinë në një përleshje në stërvitje dhe u ndëshkuan me nga 500 mijë euro gjobë.

Florentino Perez shpresonte se qasja autoritare e Mourinhos do të sillte një ndryshim në kulturën e skuadrës. Megjithatë, sipas raportimeve të Cadena SER, situata në ambientin e Realit mbetet e rënduar.

Radioja spanjolle pretendon se marrëdhëniet në dhomat e zhveshjes janë “të akullta”, pasi dy lojtarë, identiteti i të cilëve nuk është bërë publik, janë përplasur fizikisht së fundmi.

Një tjetër burim pakënaqësie brenda ekipit lidhet me Kylian Mbappen. Francezi ishte kritikuar sezonin e kaluar për mungesën në disa ndeshje të rëndësishme, e cila u justifikua me një dëmtim misterioz. Së fundmi, emri i tij u rikthye në qendër të vëmendjes pasi vizitoi një klub nate në Paris me të dashurën dhe më pas publikoi pamje duke çikluar në Alpe, pak kohë pasi kishte refuzuar grumbullimin me Kombëtaren e Francës për shkak të dëmtimit.

Ky veprim u konsiderua edhe më problematik për shkak të një rregulli të vendosur nga Mourinho, i cili ua ka ndaluar futbollistëve përdorimin e biçikletës.

“Je futbollist 24 orë në ditë. Gjithçka lidhet me profesionin. Çfarë ha, çfarë pi, si fle, madje edhe gjërat në jetën private. Nuk mund të bësh ski. Nuk mund të ngasësh biçikletë.

Mund të biesh nga biçikleta dhe të mos luash tri ndeshje, ose edhe më keq, mund ta thyesh këmbën. Ka shumë gjëra nga të cilat duhet të heqësh dorë për të qenë futbollist”, kishte deklaruar Mourinho.


Shtuar 8.10.2026 19:51

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