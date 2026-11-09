Abdixhiku kërkon që fotografia e Rugovës dhe Deklarata e Pavarësisë të kthehen në Presidencë

Lumir Abdixhiku, kryetar i LDK-së, ka kundërshtuar largimin nga Presidenca të fotografisë së presidentit historik Ibrahim Rugova dhe të Deklaratës së Pavarësisë.
Në reagimin e tij, ai e quajti vendimin të gabuar. Sipas Abdixhikut, Rugova është pjesë e themeleve të shtetit të Kosovës, ndërsa Deklarata e Pavarësisë është akti themelues i Republikës dhe, për këtë arsye, të dyja kanë vend në Presidencë.
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Abdixhiku tha se Presidenca duhet të mbrojë kujtesën shtetërore dhe të nderojë historinë mbi të cilën është ngritur shteti që përfaqëson, pavarësisht preferencave personale apo dallimeve politike.
Në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ai i bëri thirrje Presidentes të rishqyrtojë vendimin dhe të rikthejë fotografinë e Rugovës bashkë me Deklaratën e Pavarësisë. Ai theksoi se historia që ato përfaqësojnë u përket të gjithëve dhe se rikthimi i tyre do t’i bënte nder edhe Presidentes. Abdixhiku shtoi se portreti i Rugovës i bën nder sot edhe Parlamentit Evropian.