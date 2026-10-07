63 minatorë të Trepçës mbetën brenda minierës pas ndërprerjes së energjisë

Një defekt në pajisjet elektrike, i shkaktuar nga djegia e trafos kryesore, ndërpreu furnizimin me energji dhe la të bllokuar në horizontin 11 të minierës së Trepçës ndërrimin e dytë të punëtorëve.
Në minierë ndodheshin gjithsej 63 minatorë. Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Minatorëve, Ibrahim Januzi, konfirmoi se ata i përkisnin ndërrimit të dytë dhe ishin ende brenda gjatë orarit të punës.
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“Po, ndërrimi i dytë. Janë komplet miniera, ndërrimi i dytë. Ata janë ende në orarin e kohës së punës”, tha Januzi.
Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, njoftoi përmes një postimi në Facebook se minatorët janë në gjendje të mirë shëndetësore. Ndërrimi i tyre përfundon në orën 23:00.
Sipas të dhënave nga menaxhmenti i Trepçës, ekipet teknike po punonin për riparimin e defektit dhe rikthimin e energjisë. Paralelisht, po përgatitej nxjerrja graduale e minatorëve nëpërmjet daljes emergjente. Menaxhmenti ndodhej në vendngjarje, ku kishin qenë edhe policia dhe zjarrfikësit.