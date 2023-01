Vuçiç: Këshilltari i lartë i DASH do të vizitojë Beogradin javën e ardhshme

Këshilltari i lartë i Departamentit amerikan të Shtetit, Derek Chollet, do të vizitojë Beogradin më 11 ose 12 janar, njoftoi presidenti serb, Aleksandër Vuçiç.

“Besoj në krijimin e raporteve më të mira me Shtetet e Bashkuara. Të shohim se si do të shkojë. Nuk do të jetë një bisedë e lehtë, por besoj se ne mund të flasim”, tha Vuçiç gjatë një konference për media.

Chollet kishte anuluar një vizitë në shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe në Bruksel në dhjetor për shkak se doli pozitiv për koronavirus.

Gjatë një konference për media në Beograd, Vuçiç tha se pas zyrtarit amerikan, Serbinë do ta vizitojnë edhe negociatorët evropianë.

“Pas kësaj, unë pres arritjen e të gjithë këtyre ekspertëve nga Evropa”, shtoi ai.

Zyrtarët amerikanë dhe evropianë do të qëndrojnë në Beograd në përpjekje për të përshpejtuar procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë.

Kosovës dhe Serbisë u është ofruar një propozim franko-gjerman në emër të Bashkimit Evropian. Ky propozim ka mbështetjen edhe të Shteteve të Bashkuara.

Ky dokument nuk është bërë publik, por u është prezantuar të dyja palëve.

“Ata veçse po sillen sikurse ky të ishte një propozim që nuk mund të refuzohet”, tha Vuçiç duke insistuar se ky ende është draft-dokument.

I pyetur se cila do të ishte zgjidhja e pranueshme për Beogradin, Vuçiç tha se Serbia i përmbahet Kushtetutës së saj.

“Ne jemi të gatshëm të diskutojmë për zgjidhje të panumërta kompromisi”, shtoi ai.

Kushtetuta e Serbisë thotë se Kosova është pjesë e Serbisë.

Vuçiç po ashtu tha se Serbia do ta kundërshtojë pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.

Në maj, Kosova ka aplikuar për anëtarësim në Këshillin e Evropës.

Vuçiq po ashtu foli për tërheqjen e njohjeve të pavarësisë së Kosovës, duke pretenduar se janë në pritje që shteti i dhjetë të tërheqë njohjen, por pa specifikuar se për cilin shtet bëhet fjalë.

Ai pretendoi se nëntë shtete veçse kanë tërhequr njohjen e Kosovës: Somalia, Burkina Faso, Gaboni, Esvatini, Libia, Guniea, Antigua dhe Barbuda, Shën Lucia dhe Maldivet.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës thotë se vendin deri më tani e kanë njohur 106 vende. Autoritetet në Prishtinë më herët kanë hedhur poshtë pretendimet e Serbisë se shtete të ndryshme kanë tërhequr njohjen.

Ndryshe, dialogu midis Kosovës dhe Serbisë ka nisur më 2011 nën ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Pritjet janë që ky proces të përfundojë me një marrëveshje ligjërisht të obligueshme.

Por, Kosova dhe Serbia kanë pikëpamje të ndryshme sa i përket përfundimit të dialogut. Përderisa Prishtina dëshiron që një marrëveshje finale të përfshijë njohjen e ndërsjellë, Beogradi kërkon një zgjidhje kompromisi – pa specifikuar se çfarë saktësisht nënkupton ai kompromis./REL/