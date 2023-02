Nuk shtohen! Kjo është arsyeja pse nuk duhet të shkulni kurrë një thinjë

“Sa herë që shkulni një thinjë edhe më shumë do të rriten në vendin e tij”, të gjithë e kemi dëgjuar këtë thashethem, por a është e vërtetë? Rezulton se shkulja e atyre qimeve nuk është një ide e mirë, por jo sepse do të përfundoni me më shumë prej tyre.

Shkulja e një fije floku nuk rrit më shumë të tjerë, dhe është një ide që nuk ka bazë në shkencë. Është normale të humbasësh deri në 159 qime në ditë, por në thelb ato nuk janë të lidhura në asnjë mënyrë, kështu që tërheqja e njërit nuk shtyn më shumë nga skalpi i kokës.

Pra, çfarë ndodh saktësisht kur tërhiqni një flokë të thinjur për ta larguar atë, të paktën për pak kohë?

Sipas Michael Van Clarke, një stilist londinez, flokët e këputur të cilëve ju u shkurtuat jetën do të pushojnë dhe do të fillojnë ciklin e ardhshëm të rritjes pas rreth tre muajsh. Në çdo cikël pas rreth moshës 20 vjeç, flokët rriten pak më të hollë dhe qëndrojnë përreth për një kohë pak më të shkurtër. Ciklet në kokë janë mesatarisht pesë vjet, dhe ka një numër të kufizuar ciklesh rritjeje.

Përveç shkurtimit të një prej atyre cikleve, mund të jeni duke bërë disa dëme të vërteta që mund të jetë e vështirë për t’u korrigjuar. Duke shkulur flokët, ju mund të traumatizoni gjëndrën e flokëve, gjë që mund të çojë në infeksion apo edhe njolla tullace, paralajmëroi stilistja Jennifer Korab, pra ju mund të bëni më shumë dëm sesa mirë.

Flokët gri janë një pjesë e pashmangshme e plakjes, kështu që ju do të shihni më shumë me kalimin e kohës.

“Melanina është pigmenti që i jep ngjyrë flokëve dhe lëkurës. Numri i granulave të pigmentit në mënyrë natyrale fillon të zvogëlohet ndërsa një person plaket, zakonisht midis moshës 28 dhe 40 vjeç. Arsyeja për këtë është se melanocitet, qelizat që prodhojnë melaninë, fillojnë të ngadalësohen dhe prodhojnë më pak.

Flokët në fakt nuk janë gri, por janë plotësisht të tejdukshëm. Toni “gri” në fakt varet nga përqindja e ngjyrës natyrale të flokëve të mbetur dhe e përzier në mes, duke shkaktuar shumë nuanca të ndryshme.

ADN-ja juaj dhe jeta juaj luajnë një rol në sa shpejt shfaqen thinjët. Përbërja juaj biologjike dhe gjenetika përcaktojnë se kur fillon thinja,por edhe stresi mund të përforcojë ose përshpejtojë procesin.

Pra nuk do të keni më shumë thinja nëse shkulni njërën prej tyre, ato po shfaqen sepse koha po kalon. Nëse e bëni zakon shkuljen kur më pak se 1% e kokës është gri, do të keni më pak flokë për të punuar pas disa vitesh, kur 10% e flokëve janë gri.

Çfarë duhet të bëni tani

Ju mund të zgjidhni të përqafoni grinë tuaj ose ta lyeni atë. Një hap i parë i mirë është të flisni me stilisten tuaj.