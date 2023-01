“Do të heq dorë”, Luizi shprehet i zhgënjyer nga refuzimet e Kiarës

Me sa duket Luizi është lodhur nga refuzimet e vazhdueshme të Kiarës, e cila mban qendrim ndaj tij, që prem mbrëmjes së të marrës, kuar ajo zbuloi se Luizi e kishte gënjyer për sëmundjen e pashërueshme.

Gjatë një rrëfimi me banoren e shtëpisë së BBV Nita Latifi, Luizi ka thënë se nëse nuk del nga shtëpia ditën e shtunë, do të “heqë dorë” nga Kiara, siç ajo i ka kërkuar.

I pyetur nga Nita “ti je i sigurtë që edhe Kiarës i pëlqen ti?”, Luizi thotë:

“Këtë e di veç Kiara dhe për mua aktualisht që flasim as mua nuk më besohet që po e them, por po kalova të shtunën unë Kiarën do e shoh thjesht si një konkurrente, si një vajzë në punë të saj, as do i flas as do merrem, meqë kjo është dëshira e saj. Unë do e lë dhe do kthehem nga këta, por do kthehem me tan ça kam, me zemër me trup me gjithçka”.