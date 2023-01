Arrestimi i ish-agjentit të FBI-së në Nju Jork, Meta: Priten skandale të tjera, Rama raport aferash me SHBA-të

Ky person më vonë u bë një burim i FBI-së në një hetim penal të lobimit politik të huaj, të cilin McGonigal po e mbikëqyrte, thanë autoritetet. McGonigal, i cili akuzohet për deklarata të rreme dhe akuza të tjera në lidhje me këtë çështje, gjithashtu dyshohet se nuk zbuloi, siç kërkohej, se gjatë një udhëtimi në tetor 2017 në Shqipëri dhe Kosovë, ai ishte takuar me kryeministrin e Shqipërisë dhe me një politikan nga Kosova.

“McGonigal e tradhtoi betimin e tij solemn ndaj Shteteve të Bashkuara në këmbim të përfitimit personal dhe në kurriz të sigurisë sonë kombëtare,” tha ndihmësdrejtori i ngarkuar i FBI-së, Donald Alway.

Në çështjen lidhur me Deripaska, një aktakuzë me pesë pika në Gjykatën e Qarkut të SHBA në Manhattan akuzon 54-vjeçarin McGonigal dhe Sergey Shestakov, 69 vjeç, për shkelje të sanksioneve të Rusisë, përveç pastrimit të parave. Shestakov është një ish-diplomat sovjetik dhe rus, i cili së fundmi ka punuar si përkthyes për gjykatën federale të Bruklinit dhe prokurorët atje. Ai ka nënshtetësi amerikane.

Ai akuzohet gjithashtu se ka gënjyer FBI-në gjatë marrjes në pyetje, duke fshehur natyrën e marrëdhënies së tij dhe McGonigal me një punonjës të Deripaskës, i cili gjithashtu u përfol se ishte një spiun rus. Veprat e supozuara kriminale në emër të Deripaskës filluan një vit pasi McGonigal, i cili jeton në New York City, u tërhoq nga FBI në 2018 pas 22 vitesh shërbim.