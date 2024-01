Java e realizimit të qëllimeve! Ja cilat janë shenjat e favorizuara nga horoskopi këtë javë

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Prej të hënës java mund t’ju japë një shtysë të mirë dhe dëshirën për të marrë atë që është e juaja. Ky shpirt luftarak është i bukur, por përpiquni të mos e teproni, është më mirë të mos merrni bixhoz të rrezikshëm. Të shtunën Dielli do të kthehet në një aspekt të favorshëm vendosmëri e re, shkathtësi e re! E martë dhe e mërkurë, dy ditë intriguese për dashurinë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Prej të hënës mos u trembni nëse jeni ende objekt i ndonjë sulmi nga dikush, nëse ka ende çështje praktike për t’ju shqetësuar. Teksa i afroheni fundit të janarit, do të filloni të gjeni zgjidhje përfundimtare për të gjitha problemet tuaja, madje edhe ato ekonomike. Shfrytëzojeni sa më shumë të enjten dhe të premten për t’u rikuperuar.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën java do të nisë shtrembër, me Hënë në aspektin armiqësor. Të hënën do të jetë më mirë për ju të bëni minimumin ose pak më shumë. Për fat, sa më shumë të kalojnë këto ditë, aq më shumë rrota do të fillojë të rrotullohet edhe për ju. Të shtunën do të keni Diellin dhe Hënën në aspekt të favorshëm. Të dielën Plutoni do të fillojë t’ju japë një dorë ndihme.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Prej të hënës një fillim i paharrueshëm i javës, i ndriçuar nga një Hënë e shkëlqyer e cila do të favorizojë takimet, emocionet pozitive, kontaktet, dëshirën për shpengim. Do të filloni të besoni seriozisht në vitin 2024, një vit që do t’ju japë shumë më tepër nga sa mendoni. Kini kujdes vetëm të martën dhe të mërkurën, 48 orë në të cilat nervozizmi mund të pushtojë pjesën tjetër.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Prej të hënës java juaj do të fillojë në mënyrë stimuluese. Tek ju rritet dëshira për risi profesionale. Duhet të filloni përgatitjen e terrenit për qershorin e ardhshëm, kur do të hapen dyert më interesante. Të martën dhe të mërkurën dashuria mund të rikthehet në modë, sqarime të mundshme.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Prej të hënës java do të fillojë me një të hënë të keqe, në të cilën humori i keq nuk do t’ju japë afat. Do të bëni mirë të bëni kujdes maksimal në marrëdhëniet me të tjerët. Gjysma e dytë e javës do të jetë shumë më e mirë kur Hëna të bëhet e favorshme. Ju duhet të merrni mbrapsht jetën tuaj relacionale dhe emocionale, mos i lini pas dore ndjenjat tuaja.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Prej të hënës me përjashtim të së martës dhe të mërkurës, dy ditë në të cilat mund të shfaqen mendime të reja të vogla shëndetësore ose pak lodhje, për pjesën tjetër premton të jetë një javë shumë interesante. Mos u zemëroni shumë nëse ka njerëz rreth jush që përpiqen t’ju qortojnë për disa nga sjelljet tuaja. Mundohuni të merrni gjithçka me butësinë e duhur.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Prej të hënës duke filluar nga e hëna do të jeni në gjendje të rikuperoni në dashuri, veçanërisht nëse ditët e fundit jeni ndjerë paksa i shqetësuar, nervoz ose keqkuptuar. Do të bëhen të mundshme edhe projekte të reja pune, propozime të reja, kontakte të dobishme. Mos e humbni vendosmërinë tuaj, edhe nëse për të kapërcyer ndonjë problem, qoftë edhe financiar, do t’ju duhet të prisni deri në fund të majit.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Java mund të fillojë me disa momente shqetësimi, pak tension nervor të lidhur me familjen, me shtëpinë tuaj. Gëzohu, sepse mbetet një horoskop shumë i fortë! Ditët mes të martës dhe të mërkurës janë intriguese për ndjenja, takime të reja. E diela nervoze më mirë kini kujdes.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Java do të jeni një nga shenjat fituese, më e favorizuara nga yjet. Dhe me kalimin e ditëve, gjithnjë e më shumë planetë do t’i bashkohen ushtrisë suaj astrologjike. E marta dhe e mërkura janë paksa të ngadalta ose të lodhshme, por pjesa tjetër e javës premton të jetë plot stimuj, si në dashuri ashtu edhe në profesion.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Do të filloni të ndiheni më mirë se në javët e fundit. Ju pret një javë interesante e cila do të përfundojë me një fundjavë të paharrueshme. Të shtunën Dielli do të hyjë në shenjë, i ndjekur nga afër nga Plutoni. Dëshirat tuaja do të fillojnë të marrin formë edhe nëse do t’ju duhet të prisni deri në gjysmën e dytë të vitit për t’i realizuar ato.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Prej të hënës Hëna do të shkëlqejë sërish në qiellin tuaj. Një fillim jave që do t’i japë një vrull të rëndësishëm dashurisë, historive të reja, takimeve. Ju më në fund mund të filloni të shihni shkëlqime drite përtej errësirës. Kush e di, kjo javë mund t’ju japë gjithashtu disa të ardhura të papritura në para.