Gjykata Supreme e Spanjës ka rrëzuar apelin e La Ligës dhe ka lënë në fuqi anulimin e marrëveshjes së investimit të firmosur në gusht të vitit 2021 me fondin privat CVC.
Vendimi përfundimtar mbështet padinë e Real Madridit dhe Athletic Bilbaos, ndërsa La Liga është urdhëruar të paguajë të gjitha kostot ligjore të procesit të apelit.
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Sipas trupës gjykuese, marrëveshja nuk kishte vlefshmëri, pasi klubet nuk dispononin të dhëna të mjaftueshme për të kuptuar në mënyrë të plotë vlerën ekonomike të saj, ndikimin dhe pasojat e ndryshimeve të kryera në fazat e fundit.
Ky është një sukses i rëndësishëm juridik për Real Madridin, që prej kohësh e kishte kundërshtuar marrëveshjen e arritur mes La Ligës dhe CVC-së.
Në deklaratën e publikuar pas vendimit, klubi spanjoll e përshëndeti atë si një konfirmim të fortë ligjor për mbrojtjen e të drejtave të klubeve, transparencën dhe qeverisjen e mirë të futbollit në Spanjë.
Real Madridi nënvizoi se Gjykata Supreme ka vërtetuar pavlefshmërinë e marrëveshjes së miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e La Ligës më 12 gusht 2021. Sipas klubit, vendimi lidhet me faktin se klubet nuk patën mundësi të njiheshin në mënyrë të plotë me kushtet dhe efektet e këtij operacioni financiar.
Klubi madrilen bëri të ditur gjithashtu se gjykata kritikoi përpjekjen e La Ligës për të zëvendësuar kriteret e përcaktuara nga Gjykata e Apelit e Madridit me interpretimin e vet.
“Real Madridi do të vijojë të mbrojë të drejtat dhe interesat e klubeve, si dhe zbatimin e ligjshmërisë, transparencës dhe parimeve të qeverisjes së mirë në futbollin spanjoll”, thuhet në komunikatën e klubit.