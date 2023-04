VIDEO/ Gruaja vesh macen si foshnjë për të kontrabanduar drogë

Një grua nga Rusia, e cila u kap me drogë kishte gjetur një nga mënyrat më të çuditshme për ta fshehur.

Ajjo kishte veshur macen si foshnjë.

Në videon e publikuar pasi gruaja ndodhej në komisariatin e policisë së qytetit të Nizhny Tagil, oficerët shihen duke zhveshur një “fëmijë”.

Russian woman caught trying to smuggle drugs using a cat disguised as a baby. The drug packets were hidden inside the baby jacket pic.twitter.com/WH4E9riBCl

