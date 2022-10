“Ukraina të dorëzojë Krimenë ”, Zelensky i përgjigjet propozimit të miliarderit të Tesla-s: Cili Elon Musk iu pëlqen më shumë

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky iu përgjigj sondazhit të Elon Musk nëse Ukraina duhet t’i dorëzojë territorin Rusisë të hënën, duke kthyer tavolinat për miliarderin e teknologjisë.

Zelensky postoi një sondazh të tijin, duke pyetur përdoruesit e Twitter se cili Musk u pëlqen më shumë: “Ai që mbështet Ukrainën” ose “Ai që mbështet Rusinë”.

Sondazhi i Musk në Twitter tërhoqi vëmendjen e gjerë të hënën pasdite kur CEO i SpaceX dhe Tesla pyeti përdoruesit nëse e mbështesin propozimin e tij për paqen për luftën në Ukrainë.

Propozimi i Musk ishte që të ribëheshin zgjedhjet në rajonet e Ukrainës të aneksuara nga Rusia, me zgjedhjet nën mbikëqyrjen e Kombeve të Bashkuara, që Ukraina t’i dorëzonte Rusisë gadishullin e Krimesë dhe që Ukraina të mbetej si një vend neutral midis Rusisë dhe Perëndimit.

Sondazhi mori një përgjigje nga diplomati ukrainas Andriy Melnyk, i cili i tha miliarderit të “f-off” menjëherë pas postimit të postimit në Twitter.

Musk ka gërmuar për të mbrojtur pozicionin e tij ndaj Ukrainës, duke postuar një tjetër sondazh në Twitter, duke pyetur përdoruesit e platformës së mediave sociale nëse “vullneti i njerëzve që jetojnë në Donbas dhe Krime duhet të vendosë nëse ata janë pjesë e Rusisë apo Ukrainës”.

“Rusia po bën mobilizim të pjesshëm. Ata shkojnë në mobilizim të plotë të luftës nëse Krimea është në rrezik. Vdekja nga të dyja palët do të jetë shkatërruese”, tha Musk në përgjigje të komenteve kritike të një përdoruesi për sondazhin e ri. “Rusia ka më shumë se 3 herë popullsinë e Ukrainës, kështu që fitorja për Ukrainën nuk ka gjasa në luftë totale. Nëse kujdeseni për popullin e Ukrainës, kërkoni paqen.”

Rusia aneksoi katër rajone të Ukrainës lindore javën e kaluar në zgjedhjet që Perëndimi i ka dënuar gjerësisht si mashtrim, dhe vendi aneksoi ilegalisht Gadishullin e Krimesë nga Ukraina në vitin 2014.

Which @elonmusk do you like more?

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022