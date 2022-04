U përfol për blerjen e klubit turk nga Abramovich, reagon Goztepe

Ka pasur një reagim nga Goztepe pas skenarëve të dalë në orët e fundit, sipas të cilave Roman Abramovic blen shumicën e aksioneve të klubit turk.

Në mënyrë të veçantë, nënkryetari i turqve, Talat Papatia, mohoi informacionin që qarkullon në mbarë botën që nga dalja e tij.

“Nuk ka një çështje të tillë. Nga mediat mësuam se Abramovic do ta blejë Ceztepe. Nuk ka asnjë lidhje. Ne do të vazhdojmë me njoftimet e nevojshme kur të kemi diçka të avancuar. “Askush të mos dyshojë”, tha agjenti turk. /albeu.com/