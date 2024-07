Sipas një studimi, dieta mesdhetare zvogëlon shanset e demencës te gratë

Me siguri keni dëgjuar për dietën mesdhetare, pra atë që përfshin ushqime të përditshme nga të gjitha grupet, përderisa ato merren në sasinë e duhur, sipas nevojave të çdo personi. Për shumë njerëz, dieta mesdhetare është një dietë standarde dhe, siç është vërtetuar, përfitimet për shëndetin tonë janë të panumërta.

Një studim i kohëve të fundit i botuar në “Nutritional Neuroscience” zbuloi se dieta mesdhetare është e lidhur me një rrezik të reduktuar të rënies njohëse tek gratë. Me termin ‘rënie kognitive’ i referohemi funksionit të reduktuar të kujtesës, vëmendjes, përqendrimit, shpejtësisë dhe përpunimit të informacionit. Ky përfundim ka të bëjë kryesisht me gratë që kanë mbushur moshën 65 vjeç.

Dieta mesdhetare përfshin një konsum të lartë të frutave, perimeve, drithërave, bishtajore, arra dhe vaj ulliri, një konsum të moderuar të peshkut dhe shpendëve dhe një konsum të ulët të produkteve të qumështit, mishit të kuq dhe ëmbëlsirave. Kjo lloj diete është e njohur për përmbajtjen e saj të pasur me antioksidantë, të cilët ndihmojnë në luftimin e stresit oksidativ, një proces i dëmshëm që mund të shkaktojë plakjen e trurit dhe Alzheimer. Ky studim nisi si një nevojë për të gjetur një mënyrë për të kufizuar rënien e njohur, në një kohë kur përqindja e njerëzve që vuajnë nga demenca po rritet dhe ende nuk ka kurë. Dieta e duhur, pra, mund të veprojë si një mburojë mbrojtëse për trupin tonë dhe të na mbrojë nga faktorë të ndryshëm.

Me këtë hulumtim, i cili u krye në Kinë, zgjati tre vjet dhe përfshinte njerëz mbi 60 vjeç, u tregua se dieta mesdhetare mund të zvogëlojë shanset për shfaqjen e demencës. Në veçanti, 23.8% e pjesëmarrësve përjetuan rënie njohëse. Ata që, nga ana tjetër, ndiqnin një dietë mesdhetare, kishin një rrezik më të ulët të rënies njohëse.

Efekti mbrojtës i dietës mesdhetare ishte më i fortë tek gratë mbi 65 vjeç. Fasulet, peshku, perimet e gatuara me bazë domate e ndihmojnë shumë organizmin dhe mbrojnë trurin nga dëmtimet. Dhe mund të ndodhë që studiuesit u fokusuan vetëm në respektimin e dietës në fillim të studimit dhe nuk morën parasysh ndryshimet me kalimin e kohës, por përsëri, përfitimet për shëndetin tonë janë të shumta