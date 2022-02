Shumë shpejt data 22.02.2022, ja çfarë duhet të prisni sipas astrologjisë

Nga 2 shkurti, e deri te data 22, ky muaj është i mbushur me data të rralla, ndërkohë që në astrologji këto përkthehen si ditë mjaft fatsjellëse me energji të lartë. Në numerologji, numri 2 lidhet me intuitën dhe ndjeshmërinë e shtuar, si dhe me forcën dhe fuqinë që vjen nga lidhjet dhe bashkëpunimi.

Pra, një datë që përbëhet nga pesë ose gjashtë 2, në varësi të mënyrës se si e shkruani, ia vlen të shënoni në kalendarin tuaj. Në fakt, një numër rekord çiftesh kanë shfrytëzuar tashmë mundësinë për të bërë dasmat e tyre më 22 shkurt 2022, duke e bërë atë një rast ekstra romantik.

22 është edhe më domethënës pasi konsiderohet të jetë një “numër kryesor” në numerologji dhe kjo datë e veçantë nuk ka një, por dy 22 në të, kështu që energjia shpirtërore është e madhe.

Astrologjia e 22 shkurtit 2022 është tepër intuitive. Dielli dhe Jupiteri do të udhëtojnë përmes shenjës së ndryshueshme të ujit të Peshqve, ndërsa hëna kalon rrugën e saj përmes shenjës të ujit të Akrepit.

Jupiteri në Peshqit është një tranzit i mrekullueshëm për të manifestuar shpresat dhe dëshirat tuaja, dhe me diellin bashkë-prezent në këtë shenjë, ai ndriçon aspiratat dhe dëshirat tuaja individuale, sipas grafikut tuaj personal të lindjes.