Pse ndryshimi i orës ndikon në shëndetin mendor?

Akrepat kanë shkuar 1 orë përpara duke kaluar nga ora dimërore në atë verore.

Ky ndryshim të do të thotë zgjim më herët dhe ditë më e gjatë. Në këmbim të një ore gjumë më pak do të kemi një orë dritë më shumë.

Në pranverë, e gjithë Europa kalon në orën e verës për të optimizuar përdorimin e rrezeve të diellit dhe rrjedhimisht konsumon më pak energji elektrike. Prej kohësh, Komisioni Evropian ka diskutuar mundësinë e eliminimit të orës diellore, megjithatë, për momentin mosmarrëveshja është ende e hapur dhe asgjë nuk është miratuar. Kështu do të vazhdojmë me traditën, të flemë një orë më pak, nga ana tjetër do të kemi më shumë orë me diell gjatë ditës. Dhe të gjithë e dimë se sa të mira janë efektet e diellit për trupin tonë dhe humorin e mirë. Megjithatë, ky ndryshim nuk do të sjellë vetëm efekte të dobishme, ka edhe efekte negative që duhet të jeni në dijeni.

Ti fle më keq

Për disa, mund të duhen deri në tre javë për t’u mësuar me ndryshimin. Gjumi do të jetë i parehatshëm. Shkaqet e këtij çrregullimi mund të gjurmohen në ndikimin që shkakton ndryshimi i kohës në orën tonë të brendshme, e cila rregullon shumë funksione ciklike të trupit tonë.

Përqendrimi i ulur

Ulja ose përkeqësimi i gjumit shkakton humbje të përqendrimit dhe produktivitetit në punë dhe shkollë. Një studim raportoi se me ardhjen e orës diellore ka një rritje të sasisë së kohës që njerëzit humbasin duke shfletuar faqet argëtuese.

Sulmet në zemër

Ora e larguar nga gjumi rrit stresin, dhe rrit shanset për një atak në zemër për ata që janë në rrezik. Për më tepër, mëngjesi është koha më e ndjeshme e ditës për njerëzit në rrezik.