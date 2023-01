Nga D&G, te Swaroski e Valentino, lista e sendeve që pastruesja dhe i biri vodhën nga vila e ish-zyrtares

Nënë e bir Rozeta dhe Havier Dobi do të qëndrojnë në burg, me akuzën e grabitjeve të shumave të mëdha të parave në disa banesa, mes të cilave edhe ish-shefes së kabinetit të ish-zv kryeministrit Arben Ahmetaj.

Ndërkohë policia pas kontrollit në banesën e nënë e bir kanë sekuestruar para dhe aksesorë floriri e të markave të shtrenjta, nga orë Maserati, çanta Valentino, Iphone 14ProMax, e shumë të tjera.

Nga kontrolli i ushtruar janë gjetur dhe janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale:

Shuma prej 58 150 (pesëdhjetë e tetëmijë e njëqind e pesedhjetë) euro nga të cilat 69 (gjashtëdhjetë e nëntë) copë prereje 500 euro, 1(një) copë prerje 100 euro, 11 (njëmbëdhjetë) copë prerje 50 euro dhe 115 (njëqind e pesëmbëshjetë) copë prerje 200 euro;

Shuma prej 7000 (shtatëmijë) dollarë me prerje 100 (njëqindëshe);

Shuma prej 368 000 (treqind e gjashtëdhjetë e tetëmijë) lekë, 73 (shtatëdhjetë e tre) copë janë me preje 5000 (pesëmijë) lekë, 1 prerje në shumën 1000 (nëjmijë) lekë.

Kuti ngjyrë tulle brenda se cilës ka një byzylyk me ngjyrë rozë, byzylyk silver me ngjyrë grit ë zi, byzylyk silver me ngjyrë si diamand, byzylyk me llastik ngjyrë të zi, byzylyk ngjyrë floriri me mbishkrimin D G, zinxhirë ngjyrë floriri, varëse silver me ngjyrë rozë dhe zinxhirë me ngjyrë floriri,varëse silver me ngjyrë të kuqerremtë, varëse me gurë dekorativ, varëse pa mbishkrim, varëse me gurë, byzylyk me gurë dekorativ, byzylyk me zinxhirë silver, 6 (gjashtë) karfica me ngjyra dhe përmasa të ndryshme, 4(katër) vëthë të ndryshëm;

Kuti e kuqe kartoni me një varëse brenda ngjyrë floriri me një dekoracion në formën e një zemre;

Kuti kartoni me mbishkrimin Penelope ngjyrë kafe me të zezë e cila ka brenda një varëse me ngjyrë argjendi, varëse ngjyrë argjendi me një top të varur në fundin e saj, varëse ngjyrë bronzi me dekoracion me ngjyra në fundin e saj, varëse me ngjyrë gold me një kurorë të varur në fundin e saj, zinxhir ngjyrë gold pa mbishkrime dhe pa numër;

Varëse ngjyrë floriri pa mbishkrime;

Letër e bardhë me një varëse me zinxhirë si ajo e floririt me një zbukurim në formë luleje në fundin e saj;

Kuti kartoni me mbishkrimin Kalimero brenda ka 38 vëthë me ngjyra dhe përmasa të ndyshme;

Kuti ngjyrë blu me mbishkrimin ZWAROSKI brenda të cilës ka dy byzylykë ngjyrë si ajo e floririt, një varëse ngjyrë silver, 7 vëthë të llojeve dhe përmasave të ndryshme, një kapëse si ajo e flokëve;

Kuti ngjyrë blu me mbishkrimin ZWAROSKI brenda të cilës ka një varëse ngjyrë silver me gurë në fund, një byzylyk në formë gjethesh, dy unaza silver dhe një ngjyrë gold, 11 vëthë me forma dhe përmasa të ndryshme.

Një kuti me mbishkrimin GELOSIA ku brenda ka katër vëthë, një byzylyk të këputur në dy pjesë me dekorim në formë zemre, një varëse me ngjyrë silver, tre varëse ngjyrë gold të përmasave të ndryshme ku njëra ka medalion të shkruar “sister are connect heart to heart”, një varëse ngjyrë silver(zinxhir);

Orë dore ngjyrë gold e markës Maserati;

Orë dore ngjyrë gold me mbishkrimin Armitron;

Një çantë sporti me ngjyrë të zezë me mbishkrimin Adidas;

Një xhup me ngjyrë si gri dhe pjesa e bustit me ngjyrë të zezë, ku në anën e majtë ka të stampuar mbishkrimin SWID

Një xhup femrash ngjyrë në dukje si pana me mbishkrimin në pjesën e Canada;

Një çantë femrash ngjyrë blu dhe të bardhë me mbishkrimin Valentino;

Një portofol femrash me ngjyrë bezhë me mbishkrimin Valentino;

Shtetasit Havier Dobi i janë sekuestruar në cilësinë e provës materiale automjetet të cilin personi nën hetim Havier Dobi ka blerë me paratë e vjedhura:

Automjet i tipit Mercedez- benz me targa AA907LZ me ngjyrë të bardhë së bashku me çelës;

Automjet i tipit Mercedez-benz AC666HD me ngjyrë gri së bashku me çelës;

Automjet i tipit Mercedez-benz me targa AC055HD me ngjyrë të zezë me çelës;

Telefon i markës Iphone 14 Pro max, me ekran me ngjyrë të zezë dhe me ngjyrë të bardhë pjesa prapa, me numër IMEI 359451590675411, IMEI 2 359451590962421 me kod hapje 0000;

Telefon i markës Iphone 11 Pro, me ekran me ngjyrë të zezë dhe me pjesën prapa ngjyrë gold me numër IMEI 353839108230255 me kod hapje 150522.

Shtetases Rozeta Dobi i është sekuestruar në cilësinë e provës materiale:

Telefon celular i markës Samsung me ngjyrë të zezë me kasë gome ngjyrë të zezë me numër IMEI 353776104970767/01 dhe IMEI 2 353777104970765/01.

