“Luizi e ka një arsye dhe unë do pres”, Efi nuk “lë në baltë” këngëtarin

Efi ishte një nga të paktat banore që i doli në krah Luiz Ejllit, pasi ky i fundit mohoi deklaratën se ishte i sëmurë.

Së fundmi gjatë një bisede me Ronaldon, Efi ka deklaruar se Luizi e ka një arsye për rrëfimin e tij dhe se ajo do të presë për ta mësuar.

Efi: Ai qesh gjithë kohës. Vetëm bën shaka dhe kaq aq luhatje emocionesh, një ditë është shumë i qeshur, një ditë bie komplet. Ça është ai njeri? I karikuar me karikues është ai? Që nuk fiket asnjëherë…nuk ka ndjenja ai njeri? Unë të betohem, nuk po i jap të drejtë, ajo është gabim, por që ka një arsye për mua e ka dhe unë do pres. Edhe në fund nëse nuk do këtë asgjë, thjesht do shkojë në punën e vet dhe mua nuk më intereson.

Nga ana tjetër moderatorja Kiara Tito i ka kërkuar Luizit që t’i largohet dhe ta lërë rehat./Albeu.com/