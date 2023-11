Lufta hyn në ditën e 30-të, më shumë se 10 mijë të vrarë nga konflikti Gaza-Izrael

Lufta në Izrael ka hyrë në ditën e saj të 30-të, dhe numri i të vdekurve nga konflikti i armatosur i ka kaluar 10.000.

Nisma diplomatike që Uashingtoni ndërmori sërish me vizitën e dytë të Blinken në Lindjen e Mesme, ka për qëllim të vetëm ndërprerjen e marrëdhënieve të Hamasit me botën arabe pasi Anthony Blinken e hodhi poshtë kategorikisht propozimin që iu bë në takimin me ministrin e jashtëm egjiptian dhe Jordaninë për një armëpushim, duke thënë se një ngjarje e tillë do t’i mundësonte Hamasit të rigrupojë forcat e tij dhe të kryejë sulme të ngjashme me atë të 7 tetorit.

Numri i të vdekurve si rezultat i agresionit izraelit në Rripin e Gazës që nga 7 tetori është 9,500, duke përfshirë 3,900 fëmijë dhe 2,509 gra ”, tha Salama Marouf, kreu i Zyrës së Medias në Gaza, në një konferencë shtypi.

Me këto të dhëna, izraelitët vazhdojnë dhe zgjerojnë praninë e tyre ushtarake brenda Gazës, pasi ata njoftuan se betejat tani janë duke u zhvilluar brenda zonave të banuara për të eliminuar organizatën terroriste dhe udhëheqjen e saj operacionale.

Madje ministri i mbrojtjes i Izraelit tha se Hamasi është i rrethuar dhe shprehu vlerësimin e tij se herët a vonë lideri i Hamasit në Gaza, Yahya Shinwar, do të identifikohet dhe do të vritet.

Vërejtjet e Galladit erdhën pasi shefi i ushtrisë izraelite, në një lëvizje shumë simbolike, kaloi kufirin e Izraelit me Gazën për herë të parë që nga fillimi i luftës për të inspektuar trupat izraelite që veprojnë brenda enklavës palestineze.

Të shtunën vonë në mbrëmje, krahu i armatosur i organizatës islamike palestineze Hamas njoftoi se më shumë se 60 pengje janë zhdukur për shkak të sulmeve ajrore izraelite në Gaza.

Abu Ubaydah, një zëdhënës i Brigadave Izeldin al-Qassam, i tha gjithashtu llogarisë Telegram të Hamasit se 23 trupa të pengjeve izraelitë ishin të bllokuar nën rrënoja.

“Duket se nuk do t’i arrijmë për shkak të sulmit të dhunshëm të vazhdueshëm të forcave okupuese kundër Gazës”, tha ai.

Reuters nuk mundi ta verifikonte menjëherë deklaratën.

U goditën 120 objektiva

IDF goditi sot rreth 120 objektiva në Rripin e Gazës, duke përfshirë komplekset e Hamasit dhe vendet e lëshimit antitank.

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Izraelit në Gaza për inspektim

Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Izraelit, gjenerali Herji Halevi udhëtoi sot në Rripin e Gazës për një vizitë te trupat, e para që nga fillimi i luftës kundër Hamasit, i cili ushtron pushtet në territorin e vogël palestinez.

“Po, ai ishte sot në Rripin e Gazës”, tha një zëdhënës i ushtrisë për AFP, pasi pamjet u transmetuan në televizionin publik izraelit.

Izraeli do ta ‘gjejë’ liderin e Hamasit në Gaza dhe do ta ‘vrasë’, thotë Gallad

Ministri izraelit i Mbrojtjes Yoav Gallad tha sot se Izraeli do të gjejë dhe ‘vrasë’ udhëheqësin palestinez të Hamasit në Rripin e Gazës, Yahya Sinwar.

“Ne do ta gjejmë Sinwar dhe do ta shfarosim”, tha Gallad gjatë një konference për shtyp në Tel-Aviv.

“Këtë Shabat (të shtunë) ne zhvilluam beteja të vështira brenda Rripit të Gazës. Ne përfunduam rrethimin (të qytetit të Gazës) dhe forcat tona po veprojnë nga jugu dhe veriu,” tha ai.

“Dhe për ta bërë këtë ne kemi hyrë në zonat e banuara”, tha ai. Ushtria izraelite filloi operacionin tokësor në territorin palestinez të premten, më 27 tetor. Të paktën 29 ushtarë izraelitë janë vrarë që atëherë, sipas ushtrisë.