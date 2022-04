Ja perimet më të shëndetshme që ju duhet t’i hani

Perimet njihen në mbarë botën, si ushqimet më të shëndetshme dhe të dobishme për shëndetin. Shumica e perimeve janë të ulëta në kalori, por të larta në vitamina, minerale dhe fibra.

Megjithatë një pjesë e perimeve janë më të shëndetshme se disa të tjera, prandaj dhe dritare.net sjell për ju disa perime të cilat janë të shëndetshme për ju, që ndihmojnë për të luftuar inflamacioin dhe për të ulur rrezikun e prekjeve nga sëmundjet.

Sidoqoftë, disa prej tyre vijnë nga pjesa tjetër me përfitime shtesë shëndetësore të provuara, të tilla si aftësia për të luftuar inflamacionin ose për të zvogëluar rrezikun e sëmundjes.

Spinaqi

Kjo perime, me gjethe jeshile është një nga më të shëndetshmet dhe më me vlera ushqyese se perimet e tjera. Rreth 30 gramë spinaq i përpunuar, siguron 56% të nevojave ditore të vitaminës A dhe K, të gjitha katro vetëm në 7 kalori.

Spinaqi gjithashtu mburret me një pjesë të madhe të antioksidantëve, të cilët ndihmojnë në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjes kronike. Një studim i vitit 2015 zbuloi se, konsumi i spinaqit mund të jetë i dobishëm për shëndetin e zemrës, pasi mund të ulë presionin e gjakut (3

Karotat janë të mbushura me vitaminë A, duke siguruar 48% të vlerës së përditshme të rekomanduar në vetëm me 128 gramë. Karotat përmbajnë beta-carotene, një antioksidant që i jep karotës ngjyrën e saj të gjallë portokalli dhe mund të ndihmojë në parandalimin e kancerit. Një studim së fundi ka zbuluar se, për çdo sasi të konsumimit të karotës në javë, rreziku për t’u prekur nga kanceri i prostatës është më i ulët. Një tjetër studim tregoi se karota mund të zvogëlojë rrezikun e kancerit të mushkërive.

Brokoli i përket familjes cruciferous të perimeve. Brokoli është i pasur me sulfur i njohur si glucosinolate, si dhe sulforaphane, një nënprodukt i glucosinolate. Sulfuri është i rëndësishëm pasi ka një efekt mbrojtës kundër kancerit, por gjithashtu mund të ndihmojë në parandalimin e disa sëmundjeve kronike.

Hudhra ka një histori të gjatë të përdorimit si një bimë shëruese, me fillesat e sajë në Kinën e Lashtë dhe Egjipt.

Komponenti kryesor aktiv në hudhër është allcin (vaj i lëngshëm, me veti antibakteriale).

Disa studime kanë treguar se hudhra mund të rregullojë sheqerin në gjak, ul presionin e gjakut, përmirëson insulinën. Ata që konsumojë më shumë hudhër kanë më pak mundësi për t’u prekur nga sëmundjet e ndryshme dhe hudhra shquhet për “pastërtinë” dhe mbrojtjen nga bakteret.

Ashtu si brokoli, lakrat e Brukselit janë anëtare të familjes kryqëzore të perimeve dhe përmbajnë të njëjtat komponime bimore të kujdesit ndaj shëndetit. Lakrat e Brukselit gjithashtu përmbajnë kaempferol, një antioksidant që mund të jetë veçanërisht efektiv në parandalimin e dëmtimit të qelizave.

Përveç kësaj, lakrat e Brukselit kanë vlera të mëdha ushqyese, pasi sigurojnë një sasi të madhe të mineraleve dhe vitaminave si: K, A, C, gjithashtu ka edhe përmbajte të folitit, manganit dhe kaliumit.

Ashtu si zarzavate të tjera me gjethe, lakra jeshile është e njohur për cilësitë e saj te kujdesit ndaj shëndetit, duke përfshirë vlerat e saj ushqyese dhe përmbajtjen e antioksidantëve. Lakra jeshile përmban vitaminën B, Kaliumin, kalcium dhe bakër.

Një filxhan (67 gramë) e kafesë të papërpunuar përmban shumë vitamina B, K, C, A, kalium, kalcium dhe bakër. Gjithashtu lakra jeshile ndihmon edhe në forcimin e zemrës. Ajo gjithashtu plotëson të gjithë kërkesën tuaj të përditshme për vitamina A, C dhe K (21).

Bizelet konsiderohen si perime niseshteje. Kjo do të thotë se ata kanë një sasi më të lartë të karbohidrateve dhe kalorive se perimet jo-niseshte dhe mund të ndikojnë në nivelin e sheqerit në gjak kur hahet në sasi të mëdha. 160 gram bizele të gatuara përmbajnë 9 gram fibra, 9 gram proteina dhe vitamina A,C dhe K, gjithashtu ka përmbajte të riboflavinit, teminit dhe folatit. Për shkak se janë të larta me fibra, ato ndihmojnë në tretjen e ushqimit.

Kjo perime i takon familjes cruciferous të perimeve dhe, ashtu si të afërmit e saj, është e mbushur me antioksidantë që mbrojnë shëndetin. Është e pasur me vitaminë C. Konsumimi i lakrës së kuq ul nivelin e kolesterolit në gjak dhe mbron zemrën dhe mëlçinë nga dëmtimet.

Klasifikohen si perime me rrënjë, patatet e ëmbël dallohen për ngjyrën portokalli, shijen e ëmbël dhe përfitimet e mëdha shëndetësore. Një patate e ëmbël e mesme përmban 4 gram fibra, 2 gram proteina dhe një sasi të mirë të vitaminës C, vitaminës B6, kaliumit dhe manganit.

Është gjithashtu e lartë në një formë të vitaminës A të quajtur beta-carotene. Në fakt, një patate e ëmbël plotëson 438% të nevojave tuaja të përditshme të vitaminës A. Konsumimi patateve të ëmbla ndihmon në uljen e rrezikut për t’u prekur nga kanceri i mushkërive ose ai i gjirit.

Kohlrabi, e cila njihet ndryshe si rrepa gjermane është një perime e llojit të lakrës, që mund të hahet e papërpunuara ose e gatuar.

Kohlrabi i papërpunuar është i lartë në fibra, vitaminë C etj.

Studimet kanë treguar se përmbajtja antioksiduese e kohlrabit e bën atë një perime të fuqishme kundër inflamacionit dhe diabetit.

Asparagu është i ulët në kalori, por krenohet por ka shumë veti ushqyese ushqyes. Në fakt, vetëm gjysma e një filxhan (90 gramë) me asparagu të gatuar përmban:

Asparagu gjithashtu ka në përmbajtje: hekur, zink dhe riboflavinën. Është një burim i shkëlqyer i vitaminës K, një lëndë ushqyese thelbësore që ndihmon me mpiksjen e gjakut dhe shëndetin e kockave. Asparagu, si çdo perime tjetër e gjelbër, është i lartë me antioksidantë. Duke përfshirë këtu vitaminë E, vitaminë C dhe glutenin. Dritare.net ju sugjeron që të konsumoni shumë asparag, pasi ju ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe rrezikun e sulmit në zemër./albeu.com