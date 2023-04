Horoskopi 5 prill 2023: Çfarë kanë parashikuar yjet për secilën shenjë

Dashi

Kujdes me impulsivitetin gjatë kësaj dite sepse përndryshe do gjendeni në situata vërtet të sikletshme. Ju që jeni në një lidhje mos mendoni për të shkuarën e largët pa pasur mirë të tashmen. Besoni dhe kontrolloni sepse sot terreni do jetë i favorshëm edhe apo për tradhti. Ju beqarët do keni shumë mundësi për takime, por për shkak të disa të ashtuquajturve miq nuk do përfitoni. Në punë durimi do jetë virtyti më i çmuar. Përfitoni edhe nga çdo mundësi që do iu jepet për ta treguar veten. Në planin financiar ende do jetë e vështirë të zgjidhni problemet.

Demi

Hëna do bashkëpunojë me Uranin gjatë kësaj dite dhe do ju ndihmojë të ruani kontrollin në gjithçka. Nëse keni një lidhje, falë mbrojtjes së Diellit jeta juaj do kalojë momente të këndshme. Nëse jeni të martuar do jeni më të privilegjuar dhe do ndiheni me fat që keni hedhur gjithë këto hapa. Ju beqarët do jeni sharmante dhe gati për të filluar një lidhje. Bëjini sytë katër kudo që do shkoni sepse personi i duhur do jetë rreth jush. Në punë do keni ide shumë të mira dhe do mund t’i arrini të gjitha objektivat që i kishit vënë vetes. Financat do jenë më të mira. Nëse keni planifikuar të blini një objekt me vlerë dhe mjaft të nevojshëm, më në fund do e realizoni.

Binjakët

Nuk do ndiheni shumë të qetë gjatë kësaj dite dhe në shumë momente do shqetësoheni edhe për gjërat më të vogla. Venusi do merret me sektorin e dashurisë për ju të dashuruarit, por mos u varni tek ai për të rregulluar mosmarrëveshjet që kanë lindur mes jush dhe partnerit. Komunikoni më tepër dhe mos mbani të fshehta. Yjet do jenë mjaft të favorshëm për ju beqarët. Do keni mundësi të realizoni edhe një takim cilësor. Në punë, orientimi që ka marrë çdo gjë do ju shqetësojë pak. Bëni çdo gjë për ta rregulluar dhe nëse nuk mundeni të vetëm kërkoni mbështetje nga të gjitha ata që ju besoni. Ekuilibri financiar do varet direkt nga ju. Tregohuni vigjilentë sepse gabimi më i vogël mund t’iu kushtojë.

Gaforrja

Gjatë kësaj dite do jeni në prag të trazirave dhe duhet të bëheni gati për t’i përballuar. Nëse jeni në një lidhje nuk do ndiheni shumë mirë dhe në disa momente nuk do e duroni dot partnerin pranë. Me vështirësi do e ruani edhe vetëkontrollin, prandaj momentet e tensionit do jenë ato që do mbizotërojnë. Ju beqarët do bëni mirë të verifikoni çdo gjë para se të hidhni hapa, përndryshe do gaboni dhe do lëndoheni për gjithë jetën. Në punë mund të përballeni edhe me disa konflikte me ata kolegë që gjithmonë kanë dashur t’ua prishin planet. Sektori i financave nuk do jetë katastrofik, por ende në një gjendje jo të kënaqshme.

Luani

Herë pas here dita e sotme do jetë e tendosur dhe mund të mos ndiheni shumë mirë. Bëni kujdes me çdo gjë. Ju të dashuruarit, edhe pse do jeni paksa acarues nuk do keni probleme serioze. Partneri do ketë durimin t’iu dëgjojë dhe nuk do ju thotë asgjë. Ju beqarët do dini sesi të joshni dhe si të afroheni akoma më shumë me atë që pëlqeni. As nuk e kishit menduar se gjërat do ju ecnin kaq mirë. Në punë do i merrni në dorë frenat dhe do dini kur të ecni e kur të ndaloni. Organizimi do jetë pika juaj më e fortë. Sektori i financave do jetë i kënaqshëm, por ende jo në stadin ku ju mund të shpenzoni pa ju dridhur dora aspak.

Virgjëresha

Po bëtë lëshime në çdo fushë keni për ta parë që gjërat do iu ecin shumë më mirë. Mbështetuni tek vetja dhe tek ata që iu beson nëse doni të hidhni ndonjë hap të madh. Ju të dashuruarit do jeni pak kokëfortë, por pasi ta shihni se partneri nuk do ju tolerojë asgjë do ndryshoni. Për ju beqarët dita do fillojë si zakonisht dhe pasdite do ndodhë një takim shumë i bukur. Nuk e kishit menduar ndonjëherë se jeta juaj mund të ndryshonte në mënyrë kaq të papritur dhe kaq shumë. Në punë, një formim i marrë kohët e fundit do ju ndihmojë të arrini edhe më lart. Problemet financiare do pakësohen disi, por ende situata nuk do jetë ashtu si e kishit menduar.

Peshorja

Gjatë kësaj dite do e keni të vështirë të ruani një ambient të qetë. Disa probleme të së shkuarës do rikthehen dhe ju do vuani pamasë. Nëse jeni në një lidhje mos bëni gabim të luani me ndjenjat e partnerit sepse do e zhgënjeni atë dhe ai mund t’iu largohet përgjithmonë. Ju beqarët do e kuptoni se keni gabuar që nuk keni pranuar një ftesë dhe mund të bëni të pamundurën për ta rijoshur atë. Në punë yjet këshillojnë të tregoheni më të hapur dhe të pranoni edhe ndonjë propozim për ta provuar veten në një tjetër fushë. Me menaxhimin e financave tregohuni më striktë që mos bini në humnerë.

Akrepi

Mundohuni të jeni sa më të logjikshëm sot sepse po gabuat do përballeni me pasoja të vështira. Në jetën në çift do të mbizotërojë rutina dhe mërzia. Klima e paqëndrueshme dhe mos kuptimi me njëri-tjetrin mund t’iu pushtojë papritur. Ju beqaret do keni dëshirë të provoni shumë aventura dhe jo dashuri afatgjata. Planetët do jenë në anën tuaj, por dijeni se kënaqësia nuk do jetë aq e madhe sa ju e prisnit. Në punë nuk do e keni të vështirë të pranoni opinionet e kolegëve ama në fund do jeni ju vetë që do bëni zgjedhjet përfundimtare. Për financat do kujdeseni më tepër dhe gjithë sakrificat që po bëni shumë shpejt do ju shpërblehen.

Shigjetari

Sot do e kuptoni se yjet po ju favorizojnë pamasë sidomos Marsi dhe Jupiteri. Përgatituni për surpriza dhe emocione. Nëse jeni në një lidhje marrëdhënia juaj do kalojë momente aq të bukura sa nuk e keni menduar ndonjëherë. Përgatituni për të përjetuar edhe emocione të veçanta. Ju beqarët nuk duhet të nxitoheni dhe të merrni vendime pa u menduar. Nëse keni nevojë kërkojuni këshilla miqve të ngushtë. Në punë do iu jepen disa përgjegjësi të reja dhe gjithçka për ju do ndryshojë përgjithmonë. Do lodheni më tepër, por shumë shpejt do keni edhe përfitime. Situata financiare do jetë goxha e qëndrueshme megjithatë për momentin nuk këshillohet të jepni hua sepse shumë shpejt do ju lindin probleme.

Bricjapi

Sot do keni shumë ide në kokën tuaj dhe do mundoheni që pak nga pak t’i realizoni të gjitha. Marsi do ju bëjë edhe më dinamikë. Venusi premton një ditë të lumtur për ju që jeni në një lidhje. Marrëdhënia juaj me partnerin do jetë plot ngjyra, harmoni dhe kënaqësi. Edhe për ju beqarët dita do jetë plot të reja. Mund të merrni një propozim nga dikush që as nuk ju kishte shkuar mendja ndonjëherë. Në punë do merrni një promocion për gjithçka që keni arritur deri më sot. As mos e vrisni mendjes nga zilia e disa kolegëve. Buxheti nuk do jetë i jashtëzakonshëm, por goxha më i mirë sesa disa kohë më parë.

Ujori

Sado të mundoheni sot asgjë nuk do ju ecë si keni dashur dhe në shumë momente do ndiheni të trishtuar. Nën influencën e disa planetëve ju të dashuruarit do kaloni një ditë delikate. Partneri do vendosë pikat mbi ‘’i’’ dhe nuk do i tolerojë dot gabimet që ju keni bërë. Ju beqarët duhet ende të prisni sepse në jetë asgjë nuk është ashtu si e kishit menduar. Në punë dominojë dialogu me kolegët dhe vështirësitë do shtohen. Po nuk ndryshuat gjërat do marrin tatëpjetën. Në planin financiar për fat do keni mbështetjen e familjarëve sepse përndryshe, nga pakujdesia e treguar, vështirë se mund të përmbyllnit edhe gjërat më elementare.

Peshqit

Sot do keni dëshirë t’ia mbathni nga rutina dhe t’i bëni gjërat ashtu si dëshironi. Për ju që jeni në një lidhje dita do jetë mjaft e animuar. Mund të mendoni edhe të largoheni pak kohë nga qyteti ku jeni për të përjetuar një eksperiencë të re. Për ju beqarët nuk do ketë ngjarje të rëndësishme ama dita nuk do jetë e mërzitshme. Do kaloni kohë me miqtë dhe do qeshni. Në punë Hëna do ju bëjë të merrni disa vendime radikale. Mos veproni me impulsivitet, por bisedoni më parë me disa miq të së njëjtës fushë. Këshillat e tyre kanë për të qenë vërtet të vlefshme. Rrethanat nuk do jenë të favorshme për ndryshime në planin financiar dhe ende nuk do arrini dot të bëni shpenzime.