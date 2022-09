Anglia hap dyert për emigrantët, kërkon punëtorë, përfitojnë dhe shqiptarët

Kryeministrja e sapo zgjedhur në Britaninë e Madhe pritet të rishikojë rregullat për pranimin e emigrantëve, gjë që do të lehtësojë udhëtimin e të huajve drejt këtij vendi, përfshirë edhe shqiptarët. The Independent shkruan se Liz Truss do të rishikojë listën me profesionet që kanë hapësira të lira në MB. Për pasojë, rregullat e emigracionit janë vendosur të zbuten si pjesë e misionit të Liz Truss për të lehtësuar mungesat e fuqisë punëtore dhe për të nxitur rritjen e biznesit. Truss pritet të zgjerojë listën e punës me mungesë të qeverisë në mënyrë që të ndihmojë bizneset të plotësojnë vendet vakante duke rekrutuar më lehtë punëtorë jashtë shtetit.

Kryeministrja është përballur me kërkesat e industrisë për më shumë punëtorë migrantë për t’u dhënë viza për të ardhur në MB, me mungesën e fuqisë punëtore një nga shqetësimet kryesore të shprehura nga punëdhënësit në një sërë sektorësh. Bizneset janë të frustruar që sistemi i vizave për punëtorët e kualifikuar nuk ka qenë mjaftueshëm i përgjegjshëm ndaj mungesave që kanë përjetuar.

Downing Street nuk e mohoi që kryeministrja po planifikon të liberalizojë rrugët për të lejuar punëtorët e huaj të lëvizin në MB, siç u raportua për herë të parë në The Sun.

Gjatë fushatës së saj për udhëheqjen konservatore, zonja Truss premtoi të trajtojë mungesat e fuqisë punëtore në bujqësi, të shkaktuara pjesërisht nga kufizimet e lirisë së lëvizjes pas Brexit dhe të theksuara nga pandemia, me një zgjerim afatshkurtër të skemës së punëtorëve sezonalë. Një raport i fundit i qeverisë paralajmëroi se mungesa të tilla po ndikonin keq në sektorin e ushqimit dhe bujqësisë, duke i detyruar shpesh fermerët të hiqnin derrat e shëndetshëm dhe të linin fruta të kalbura në fusha.

Programi i punëtorëve sezonalë, i nisur për herë të parë në 2019, lejon përkohësisht 40,000 punëtorë jashtë shtetit në Mbretërinë e Bashkuar për role sezonale në sektorët e hortikulturës dhe shpendëve.

Një burim numër tha: “Ne duhet të marrim masa në mënyrë që të kemi aftësitë e duhura që ekonomia, përfshirë ekonominë rurale, ka nevojë për të stimuluar rritjen. Kjo do të përfshijë rritje të numrit në disa zona dhe ulje në të tjera. Siç e ka bërë të qartë kryeministrja, ne duam të shohim edhe njerëzit që janë ekonomikisht joaktivë të kthehen në punë.”

Tashmë, qeveria pritet të përcaktojë planin e saj për reformën e emigracionit brenda këtij viti.

Numri i shqiptarëve që rrezikojnë jetën për të udhëtuar drejt Anglisë për një jetë më të mirë është rritur ndjeshën këtë sezon veror dhe është kthyer në një problem për autoritetet e Britanisë së Madhe. Shifrat zyrtare flasin për mijëra shqiptarë që zgjedhin të blejnë vdekjen me para, paguajnë udhëtimin me gomone nga Franca drejt Britanisë, vetëm që të largohen nga Shqipëria. Vetëm disa ditë më parë Dosja.al publikoi një video të shqiptarëve mbi gomone, të cilëve iu rrezikohej jeta teksa ndodheshin në kanalin mes Francës dhe Anglisë. Por me planin e ri, kjo rrugë do të marrë fund.