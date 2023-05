83 vjeç, Al Pacino në pritje të fëmijës me të dashurën e tij 53 vite më të re (FOTO LAJM)

Al Pacino do t’i bashkohet klubit të baballarëve të vjetër në moshën 83-vjeçare, pasi zbulohet se e dashura e tij, 29 vjeçe, është 8 muajshe shtatzënë.

Al Pacino është në pritje të një fëmije me të dashurën Noor Alfallah, e cila është në muajin e tetë shtatzënë.

Aktori fitues i Oskarit, 83 vjeç dhe Alfallah, 29 vjeç, janë në pritje të fëmijës së tyre të parë së bashku, konfirmoi përfaqësuesi i aktorit për TMZ të martën.

Pacino dhe Alfallah kanë qenë të lidhur në mënyrë romantike që nga prilli 2022. Ata u panë me njëri-tjetrin muajin e kaluar në restorantin luksoz “E Baldi” në Los Angeles.

Personazhi kryesor i Scarface është baba i tre fëmijëve me dy gra: Ai ndan binjakët 22-vjeçarë Olivia Pacino dhe Anton James Pacino me Beverly D’Angelo; dhe Julie Pacino, 33 vjeç, me Jan Tarrant.

Lajmi për shtatzëninë vjen në të njëjtin muaj kur kolegu i vjetër i Pacinos, Robert De Niro, 79 vjeç, mirëpriti fëmijën e tij të shtatë me të dashurën Tiffany Chen.

Legjendat e Hollivudit kanë ndarë ekranin në filma, duke përfshirë “The Irishman” të vitit 2019, “Heat” të vitit 1995 dhe “The Godfather Part II” të vitit 1974.

Alfallah më parë ishte në romanca me ikonën e Rolling Stones, Mick Jagger dhe miliarderin Nicolas Berggruen.

Ajo u pa me ikonën e Tinseltown, Clint Eastwood, 93 vjeç, në vitin 2019, por tha se ata ishin thjesht miq të familjes.

Një vit më parë, ajo u pa me aktorin e Inglourious Basterds, Eli Roth, 51 vjeç. Diferenca në moshë e Alfallah me Pacinon ‘nuk duket të jetë problem’, i tha një burim Page Six në prill të 2022, duke shtuar se producentja kuvajtiano-amerikane e filmit ‘kryesisht shoqërohet me burra të moshuar shumë të pasur.

Alfallah është një vendase e Beverly Hills dhe ndoqi Shkollën e Filmit dhe Televizionit në UCLA, më vonë duke ndjekur një karrierë si producente.