“WhatsApp” vjen me risi të reja, pritet të ndryshojë gjithçka

Gjatë muajve të fundit, WhatsApp ka prezantuar gradualisht disa veçori të AI në aplikacionin e saj. Për momentin, këto funksione janë të disponueshme vetëm në vende të zgjedhura dhe për përdoruesit që përdorin aplikacionin në anglisht.

Por duket se lajmet që së shpejti duhet të bëhen të disponueshme për disa përdorues të tjerë, do të ndryshojnë vërtet mënyrën e përdorimit të aplikacionit.

Deri më tani, përdoruesit mund të përdorin Meta AI, platformën e inteligjencës artificiale të Meta, për të krijuar ngjitëse, për të postuar pyetje në kutinë e kërkimit ose për të biseduar me chatbotin e Meta AI.

Por së shpejti ata do të jenë në gjendje të krijojnë foto, duke përdorur inteligjencën artificiale.

Përdoruesit do të mund të krijojnë foto dhe imazhe të animuara bazuar në fotot e tyre, por me ndihmën e inteligjencës artificiale.

WhatsApp-it do t’i duhet vetëm një foto nga përdoruesi dhe më pas modeli AI Llama i Metës, do të bëjë magjinë e tij dhe do ta kthejë atë foto në një seri të tërë fotografish të ndryshme, në varësi të pyetjeve të përdoruesit. Dhe e gjithë kjo brenda aplikacionit WhatsApp.

Në përkthim, do të jetë e mjaftueshme për të krijuar një selfie të zakonshme dhe modeli Meta AI Llama do të krijojë një foto të përdoruesit duke kërcyer, duke pushuar në plazh ose duke ecur në Mars.

Aktualisht është e paqartë se si Meta (ose WhatsApp), planifikon të parandalojë përdoruesit që të bëjnë të njëjtën gjë me fotot e njerëzve të tjerë dhe t’i dërgojnë ato nëpër ueb.

Ndërsa Meta së fundmi ,njoftoi fillimisht përdorimin e të dhënave të disponueshme publikisht nga përdoruesit e saj të Facebook në Evropë, për të trajnuar modelet e saj të AI, më pas e tërhoqi atë vendim sepse ata nuk ishin të sigurt se si një vendim i tillë përputhej me ligjin evropian për mbrojtjen e të dhënave për tregjet dixhitale dhe GDPR, duket si BE. përdoruesit nuk do të kenë mundësinë për të përdorur AI në WhatsApp së shpejti.

Por të paktën mund të flasim për atë që u ofrohet përdoruesve të tjerë.