Twitter do të shtojë opsionin më të kërkuar nga përdoruesit ndër vite

Twitter ka konfirmuar se është duke punuar në një buton redaktimi që do t’i lejojë përdoruesit të editojnë postimet pasi ato të jenë publikuar.

Shumë përdorues kanë kërkuar prej kohësh një buton redaktimi, ndërsa Twitter tha se do të nisë testimin e idesë në muajt e ardhshëm.

Kjo erdhi pasi Elon Musk pyeti ndjekësit e tij në një sondazh në Twitter nëse e dëshironin këtë funksion.

Megjithatë ekipi i komunikimit në Twitter la të kuptohet përmes një postimi se ideja nuk ishte marrë nga sondazhi i Musk:

“Tani që të gjithë po pyesin… po, ne kemi punuar në një veçori redaktimi që nga viti i kaluar! Jo, nuk e morëm idenë nga një sondazh. Ne po fillojmë testimin brenda @TwitterBlue Labs në muajt e ardhshëm për të mësuar se çfarë funksionon, çfarë jo dhe çfarë është e mundur.”

1/ We’ve been exploring how to build an Edit feature in a safe manner since last year and plan to begin testing it within @TwitterBlue Labs in the coming months. Sharing a few more insights on how we’re thinking about Edit 🧵 https://t.co/WbcfkUue8e

— Jay Sullivan (@jaysullivan) April 5, 2022