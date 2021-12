Disa prej njerëzve më të pasur në botë u është zvogëluar pasuria me dhjetëra miliardë. Bëhet fjalë për Elon Musk, Jeff Bezos dhe Mark Zuckerberg.

Kjo ndodhi pasi stoqet e teknologjisë ranë mes frikës së inflacionit dhe shtrëngimit ekonomik, shkruan Bloomberg.

Pasuria e Elon Musk u ul me 15.2 miliardë dollarë të premten pas humbjeve të aksioneve Tesla Inc. Pasuria neto e Jeff Bezos ra me 2.7 miliardë dollarë nga aksionet e Amazon.com. Sakaq, pasuria e Mark Zuckerberg ra me 1.3 miliardë dollarë.