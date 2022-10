Përdoruesit e Windows 7 mbetën pa mbështetjen e Chrome

Ka gjithnjë e më pak arsye që përdoruesit e Windows 7 të vazhdojnë të përdorin sistemin operativ të vjetëruar.

Google duket se po i mbaron durimi kur bëhet fjalë për mbështetjen e Chrome për Windows 7.

Ata që ende përdorin këtë sistem operativ në kompjuterët e tyre do të humbasin mbështetjen për Chrome më 7 shkurt 2023. Versionet e vjetruara do të vazhdojnë të funksionojnë, por përdoruesit nuk do të marrin më përditësime të çuditshme ose veçori të reja.

Përkundër faktit se Microsoft përfundoi mbështetjen për Windows 7 në fillim të vitit 2020, ky sistem operativ ende përdoret nga një numër i madh njerëzish në mbarë botën. Sipas hulumtimit të Statcounter GlobalStats, Windows 7 është në 10.68% të pajisjeve në mbarë botën, ndërsa Windows 8.1, i cili gjithashtu do të humbasë mbështetjen për Chrome në të njëjtën kohë, është në 2.7% të PC-ve.

Google na ka përgatitur për këtë lëvizje prej disa kohësh, duke dashur të përfundojë mbështetjen deri në korrik 2021, por tashmë e ka shtyrë dy herë afatin. Megjithatë, duket se 7 shkurti tani është “i vendosur në gur” dhe është gjithashtu data kur përdoruesit e tjerë do të marrin ndërtimin e Chrome 110.

Google tha në njoftimin e tij për shtyp se kjo datë është e rëndësishme sepse përkon me datën e përfundimit të mbështetjes me pagesë të ESU të Microsoft për mbështetjen shtesë të Windows 7 dhe Windows 8.1.

Gjigandi i teknologjisë po u bën thirrje përdoruesve të Windows 7 dhe Windows 8.1 që të përmirësojnë në Windows 10 ose Windows 11 përpara se Chrome të mbarojë mbështetjen, në mënyrë që të përdorin shfletuesin në mënyrë të sigurt dhe të marrin veçoritë dhe arnimet më të fundit për gabime të ndryshme.

Pavarësisht lançimit në vitin 2009, shumë njerëz ende e konsiderojnë Windows 7 si versionin më të mirë të sistemeve operative të Microsoft-it, dhe ndërsa është ende në rreth 10% të PC-ve, nuk ka dyshim se fundi i mbështetjes së Chrome shënon një hap tjetër më afër vdekjes së tij.