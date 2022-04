Përdoruesit e iPhone e kanë këtë problem pas përditësimit në iOS 15.4

Nëse e keni përditësuar iPhone-in tuaj në iOS 15.4, ka të ngjarë të keni probleme me shkarkimin e baterisë. Apple prezantoi iOS 15.4 me shumë veçori, duke përfshirë aftësinë për të zhbllokuar një iPhone me një Face ID ndërsa mbani një maskë.

Megjithatë, disa përdorues kanë raportuar probleme pas përditësimit në iOS të fundit. Disa përdorues kanë hyrë në Twitter për të raportuar për shkarkimin e baterisë. Përdoruesit kishin raportuar probleme të ngjashme pas shkarkimit të përditësimit të iOS 15.

Një përdorues i Twitter, i cili quhet Maxim Shishko, postoi në aplikacionin e mikroblogimit duke thënë se bateria e telefonit të tij u zvogëlua shumë pas përditësimit të iOS 15.4. Një përdorues tjetër shkroi se përqindja e baterisë së telefonit të tij u ul me 5 për qind në më pak se 10 minuta.

“iOS 15.4 po shkatërron baterinë në iPhone 13 Pro Max tim. Mund të shkoj me ditë pa karikim, por kapaciteti është në gjysmën e ditës”, shkroi një përdorues i quajtur Oded Shopen në Twitter.

Një përdorues tjetër që operon me emrin Joey Castillo u përball me një problem mjaft të pazakontë me baterinë e iPhone-it të tij.

“Që nga përditësimi, përqindja ime e baterisë ka qenë e çuditshme. Telefoni do të mbërthehet në 95% ose 97% dhe më pas kur ta shkëput nga priza do të shfaqet 100% ndoshta 5 minuta më vonë ose pas një rinisjeje, më pas do të shkarkohet shpejt. E çuditshme”, ka shkruar ai.

Disa përdorues raportuan gjithashtu se përqindja e baterisë së tyre ishte ngecur në një sasi të caktuar dhe madje edhe pas rindezjes së telefonit disa herë, ajo nuk tregoi përqindjen e saktë. Megjithatë, çështja nuk duket të jetë e përhershme. Një iPhone kërkon disa ditë për t’u rikalibruar dhe ka shanse që bateria të kthehet në normalitet së shpejti.

Apple ende nuk ka reaguar ndaj problemit të shkarkimit të baterisë me të cilin përballen përdoruesit. iOS 15.4 doli në treg këtë javë. iPhone-ët e mëposhtëm mund të përditësohen në iOS 15.4.