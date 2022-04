Forcat ruse largohen nga periferia e Kievit, Irpin

Nga BBC

Qyteti i Irpin, “i plagosr” nga beteja, tani qëndron si një shembull i rezistencës ukrainase dhe i disfatës ruse.

Forcat e Presidentit Putin arritën të hynin në qytet, por nuk arritën ta kalonin atë. Nëse do ta kishin bërë, Kievi do të ishte ndalesa e tyre e radhës, kryeqyteti është vetëm pak larg me makinë, 13 milje (21 km) poshtë rrugës. Bllokimi i përparimit rus këtu ishte kritik.

Arritëm në qendër të qytetit nën përcjellje të armatosur, duke vozitur nëpër rrugë të stërmbushura me rrënoja dhe linja elektrike të rrëzuara – dhe pa jetë.

Forcat ukrainase na bënë një turne të kujdesshëm, duke shmangur disa rrugë kryesore. Na u tha se forcat ruse mund të jenë të pranishme në pyjet në periferi, megjithëse kryetari i bashkisë, Oleksandr Markushyn, këmbëngul se vetë qyteti është plotësisht nën kontrollin e Ukrainës.

Trupat na treguan me krenari një transportues të blinduar ruse të personelit, i cili ishte grisur në copa, me frëngji të përmbysur. Një tjetër automjet rus i djegur ishte pikërisht në rrugë. Por ne u zhvendosëm shpejt nga një vend në tjetrin për shkak të rrezikut të vazhdueshëm të granatimeve ruse.

Shumica e 70,000 njerëzve që jetonin në këtë qytet të klasës së mesme u larguan gjatë muajit të kaluar, duke u larguar nga bodrumet, duke drejtuar dorën e granatimeve të pamëshirshme ruse.

Shumë mund të kenë mbetur pak për t’u rikthyer. Presidenti Putin pretendon se ai nuk po synon zonat civile, por shtëpitë e shkatërruara të Irpin e gënjejnë këtë.

Ne pamë dëme të mëdha në zonat e banuara, duke përfshirë një bllok shumëkatësh ku një predhë kishte hapur një vrimë të pastër pikërisht në një apartament në qoshe. Ishte një makinë lodër e kuqe e një fëmije në tokë, afër një shesh lojrash të braktisur. Kishte makina me xhamat e përparme të mbushura me plumba dhe shtëpi të djegura ku çatitë ishin shkatërruar./albeu.com