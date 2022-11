Ndryshimi i papritur i WhatsApp, njihuni me risinë e re që vjen së shpejti

Një veçori WhatsApp po vjen që do t’i lejojë përdoruesit të përdorin të njëjtin numër në shumë telefona inteligjentë dhe tabletë (maksimumi 4). Këtë e raporton faqja e specializuar WABetainfo . Ky është “Modaliteti shoqërues”, aktualisht në fazën e testimit dhe i rezervuar për disa përdorues Android të versionit beta (numri 2.22.24.18).

Muajin e kaluar, falë përditësimit 2.22.21.6 të WhatsApp beta për Android, faqja Wabetainfo kishte njoftuar tashmë ardhjen e modalitetit me shumë pajisje. Tani e njëjta faqe po raporton për fillimin e testimit. Ja se si funksionon: Për të lidhur llogarinë tuaj WhatsApp me një telefon të ri celular, do t’ju duhet të klikoni në opsionin “Lidh pajisjen”. Pasi ta bëni këtë, shkruan faqja, “Historia e bisedës do të sinkronizohet në pajisjet e lidhura. Meqenëse ky është një version beta, disa veçori mund të mos jenë ende të disponueshme, si aftësia për të parë vendndodhjet e përbashkëta në kohë reale”.

Siguria e bisedave do të ruhet falë kriptimit nga fillimi në fund. Nuk është ende e qartë se kur WhatsApp do të lëshojë përditësimin për të gjithë abonentët.