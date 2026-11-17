Meta ka nisur provat për “Direct”, një aplikacion të ri që synon ta ndajë shërbimin e mesazheve private nga pjesa tjetër e Instagramit. Platforma është konceptuar si një hapësirë e veçantë për komunikim dhe mund të përdoret edhe nga njerëz që nuk kanë profil në Instagram.
Faza e parë e testimit po zhvillohet në Turqi dhe Tajlandë. Deri tani, kompania nuk ka dhënë një afat se kur aplikacioni mund të jetë i disponueshëm edhe në tregje të tjera.
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Përdoruesit e “Direct” do të mund të zhvillojnë biseda individuale ose në grup, ndërsa aplikacioni përfshin disa mjete tashmë të njohura në Instagram, si Notes, ngjitëset, ndryshimi i sfondit të bisedave dhe efektet zanore. Në listën e funksioneve të reja përfshihet edhe mundësia për të bërë vizatime drejtpërdrejt në dritaren e bisedës.
Për t’u regjistruar, nuk do të jetë e nevojshme një llogari Instagrami, pasi përdoruesit mund të përdorin numrin e telefonit ose adresën e emailit. Ndërkohë, personat që kanë një profil ekzistues në Instagram mund të identifikohen me të dhënat e tyre dhe të sinkronizojnë bisedat.
Meta ka parashikuar gjithashtu mekanizma mbrojtës për komunikimin. Përdoruesit që nuk kanë lidhje përmes kontakteve nuk do të mund t’u dërgojnë të tjerëve mesazhe pa kufizime. Për të miturit, prindërit do të mund të kontrollojnë kontaktet me të cilat komunikojnë dhe kohën e përdorimit të aplikacionit përmes mjeteve të mbikëqyrjes prindërore.
Ky zhvillim vjen ndërsa mesazhet janë shndërruar në një nga përdorimet kryesore të Instagramit. Megjithatë, një aplikacion i dedikuar për komunikim mund të sjellë edhe pyetje mbi raportin konkurrues me WhatsApp-in, që është po ashtu në pronësi të Metës.
Aktualisht, “Direct” mbetet në një fazë të kufizuar testimi dhe Meta nuk ka bërë të ditur një datë zyrtare për lançimin në mbarë botën.