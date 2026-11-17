Gjykata Speciale në Hagë i ka caktuar Fadil Fazliut një dënim prej 12 muajsh burgim për çështjen që lidhet me pengimin e drejtësisë.
Megjithatë, ai do të lirohet menjëherë pas përfundimit të seancës, pasi periudha e kaluar në paraburgim do të llogaritet si pjesë e dënimit.
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Pas shpalljes së vendimit, i biri, Fahri Fazliu, reagoi me një mesazh mbështetës për të atin. Ai nënvizoi se dënimet nuk mund t’i lëkundin njerëzit që qëndrojnë besnikë ndaj idealeve të tyre.
“Nuk ka burg që mund ta ndalë një njeri që beson në idealet e tij dhe qëndron i palëkundur në rrugën e atdheut, për të cilin ka sakrifikuar gjithçka.
Historia i ruan me nder ata që mbeten besnikë ndaj idealeve të tyre, përballojnë çdo sfidë me dinjitet dhe ecin gjithmonë përpara, me kokën lart”, ka shkruar Fahri Fazliu.