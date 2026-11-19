Pas daljes së tij globale të enjten, Grand Theft Auto VI i Rockstar Games u prit me vlerësime shumë të larta nga kritikët, ndërsa mediat kryesore të fushës së videolojërave i dhanë vazhdimit të shumëpritur nota gati maksimale.
Versioni për PlayStation 5 i lojës ka arritur 99 nga 100 pikë në Metacritic, duke u barazuar me vlerësimin më të lartë të regjistruar ndonjëherë në platformën që mbledh notat e kritikëve.
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Ky rekord mbahet që nga viti 1998 nga The Legend of Zelda: Ocarina of Time i Nintendo-s.
GameSpot dhe IGN e vlerësuan GTA VI me 10 nga 10 pikë, ndërsa Eurogamer, GamesRadar+ dhe Video Games Chronicle i akorduan pesë nga pesë yje.
Kritikët vunë në pah botën e gjerë të hapur, mjediset e pasura me detaje, mekanikat e lojës dhe historinë që ndjek bashkëpunimin kriminal mes protagonistëve Lucia Caminos dhe Jason Duval në shtetin imagjinar të Leonidës.
Jordan Middler i Video Games Chronicle e përshkroi lojën si një “kryevepër moderne”, duke theksuar botën e saj gjithëpërfshirëse, pamjet vizuale, kolonën zanore dhe mënyrën e rrëfimit të historisë.
Megjithatë, Middler vuri re rënie të herëpashershme të kuadrove për sekondë në zonat me popullsi të dendur, ku loja ndonjëherë ka vështirësi të ruajë objektivin prej 30 kuadrove në sekondë.
Josh West i GamesRadar+ e cilësoi GTA VI si “botën e hapur me nivelin më të lartë të detajeve dhe realizmit të brezit të saj”, duke vlerësuar sistemin e sofistikuar të reagimit të policisë, fleksibilitetin më të madh në misione dhe mënyrën se si veprimet e lojtarëve ndikojnë në marrëdhënien mes Lucias dhe Jasonit.
West shtoi se ritmi më i ngadaltë dhe më realist i lojës mund të përçajë mendimet e fansave të hershëm, të cilët janë mësuar me aksionin e shpejtë të pjesëve të mëparshme.
Këto vlerësime pozitive vijnë pas më shumë se një dekade pritjeje për pasardhësin e Grand Theft Auto V, i cili u lançua në shtator të vitit 2013.
Sipas kompanisë botuese Take-Two Interactive, Grand Theft Auto V ka shitur afro 235 milionë kopje anembanë botës.
GTA VI doli për PlayStation 5 dhe Xbox Series X|S, kurse Zelanda e Re ishte ndër tregjet e para që siguruan akses në lojë, për shkak të nisjes në kohë të ndryshme sipas zonave kohore në mbarë botën.