Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi me aplikim të përbashkët për hyrje në sistemin Paypal

Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut së bashku do të aplikojnë për të qenë pjesë e sistemit të pagesave onlajn Pejpal (PayPal), është bërë e ditur në mbledhjen e Qeverisë së Malit të Zi.

Ministri i Administratës Publike, Marash Dukaj tha se është në pritje të një vizite të rëndësishme në Shkup dhe për këtë ka propozuar një propozim platformë për takim me ministrin e RMV-së.

“Kjo është një vizitë shumë e rëndësishme, ka të bëjë me përmbylljen e memorandumit të dy ministrive të Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut me qëllim të digjitalizimit dhe sigurisë së informacionit. Është gjithashtu një ide që Mali i Zi së bashku me Maqedoninë e Veriut të aplikojnë për PayPal, gjë që u sugjerua nga vetë kompania”, tha ai.

Marash bën të ditur se PayPal ka propozuar që të dy vendet të aplikojnë së bashku në mënyrë që të kenë shanse më të mira për t’u bërë pjesë e atij rrjeti për pagesat onlajn, raportojnë mediat malazeze.

Malit të Zi, aktualisht i mundësohet transferimi i parave PayPal vetëm në një drejtim, gjegjësisht kur paguan për mallra dhe shërbime nëpërmjet internetit. Marrja e parave përmes kësaj platforme ende nuk është e mundur, gjë që është një pengesë e rëndësishme për të gjithë ata që planifikojnë të punojnë onlajn. /zhurnal