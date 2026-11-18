Nismat e reja të qeverisë britanike për shtrëngimin e rregullave mbi telefonat celularë në shkolla kanë rindezur diskutimin publik. Studiuesit pranojnë se masa të tilla mund të zvogëlojnë shpërqendrimin, por theksojnë se ato nuk adresojnë domosdoshmërisht çështje si shëndeti mendor, sjellja apo përdorimi i rrjeteve sociale.
Sipas planeve që qarkullojnë në media, nxënësve në Britani mund t’u kërkohet t’i dorëzojnë telefonat sapo të hyjnë në shkollë, si pjesë e përpjekjeve për të eliminuar shpërqendrimin gjatë orëve mësimore.
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Propozimet, që pritet të hyjnë në fuqi nga shtatori, parashikojnë udhëzime më të ashpra për shkollat, duke shkuar përtej praktikës aktuale që kërkon mbajtjen e telefonave të heshtur dhe jashtë syve. Qëllimi është që pajisjet të mos jenë të përdorshme apo të aksesueshme për nxënësit gjatë gjithë ditës shkollore.
Por a do të funksionojnë këto ndërhyrje?
Ekspertët që kanë folur për Daily Mail paralajmërojnë se ndalimet e përgjithshme mund të sjellin pasoja anësore. Sipas tyre, evidenca shkencore nuk tregon në mënyrë konsistente se kufizimet e aplikuara vetëm brenda shkollës përmirësojnë mirëqenien, sjelljen apo performancën akademike.
Sonia Livingstone, profesoreshë e psikologjisë sociale në London School of Economics, bën dallim mes efektit të shpërqendrimit dhe pretendimeve më të mëdha për përfitimet e ndalimeve.
Ajo thotë se shpërqendrimi nga telefonat mund të dëmtojë si mësimin ashtu edhe shoqërizimin, por shton se shumë institucione arsimore po e menaxhojnë çështjen me sukses.
Livingstone ngre shqetësimin se një qasje tepër strikte mund të rëndojë më tej shkollat që tashmë përballen me vështirësi disiplinore.
Ajo thekson se provat që këto shkolla do të kenë përfitime janë të pakta, ndërsa masat si dollapët e mbyllur apo këllëfët me çelës kërkojnë investime financiare.
Debati zhvillohet në një kontekst shqetësimesh në rritje për ndikimin e telefonave inteligjentë dhe rrjeteve sociale te gjumi, zhvillimi dhe shëndeti mendor i fëmijëve.
Qeveria pretendon se rregullat më të forta do të reduktojnë ndërprerjet gjatë mësimit dhe ekspozimin ndaj përmbajtjeve të dëmshme online.
Një zëdhënës i Departamentit të Arsimit deklaroi se shkollat duhet të zbatojnë strategji që i mbajnë telefonat jashtë përdorimit dhe të paarritshëm gjatë gjithë ditës, në vend që të pranojnë mbajtjen e tyre në çantë.
Kritikët theksojnë se masat brenda shkollës prekin vetëm një pjesë të përdorimit të teknologjisë nga të rinjtë.
Sipas Livingstone, shumica e provave për efektet problematike lidhen me përdorimin në shtëpi, sidomos gjatë natës. Ajo beson se shkollat do të ishin më efektive nëse udhëzonin nxënësit dhe prindërit drejt zakoneve më të shëndetshme.
Artikulli përmend gjithashtu hulumtime që tregojnë se disa nxënës mund të kompensojnë mungesën e telefonit gjatë ditës me më shumë kohë para ekranit pas shkollës, duke dëmtuar gjumin ose aktivitetin fizik.
Livingstone e vë theksin edhe te mënyra se si funksionojnë platformat digjitale.
Ajo thotë se problemi nuk është vetëm te pajisjet, por te modelet e biznesit të kompanive të rrjeteve sociale, që tërheqin vëmendjen e fëmijëve përmes njoftimeve, rrjedhave të përmbajtjeve dhe mekanizmave të ngjashëm manipulues.
Sipas saj, përveç masave që synojnë fëmijët, nevojitet edhe rregullim më i fortë i kompanive.
Hulumtimet e mëparshme të Livingstone kanë evidentuar disa përfitime në rezultate kur përdorimi i telefonave është kufizuar, veçanërisht për nxënësit me prapavijë socioekonomike më të vështirë.
Megjithatë, gjetjet nuk janë të njëzëshme: disa studime nuk kanë treguar asnjë përmirësim, ndërsa të tjera kanë raportuar edhe efekte negative.
Një pamje të ngjashme paraqet edhe studimi SMART Schools, i drejtuar nga Universiteti i Birminghamit.
Victoria Goodyear, profesoreshë e aktivitetit fizik, shëndetit dhe mirëqenies në këtë universitet, tha se studimi nuk gjeti dallime në shëndetin mendor, mirëqenien, rezultatet akademike apo sjelljen problematike mes nxënësve të shkollave që lejonin telefonat dhe atyre që i ndalonin plotësisht.
Këto rezultate sugjerojnë se ndalimi i vetëm nuk mjafton për të zbutur pasojat negative të përdorimit të telefonave dhe rrjeteve sociale.
Goodyear theksoi se zbatimi i rregullave për telefonat krijon një ngarkesë të madhe për stafin. Sipas një vlerësimi që ajo citon, puna e lidhur me këto politika mund të arrijë rreth 100 orë në javë në total për të gjithë personelin e një shkolle.
Në shkollat me ndalime më të rrepta, një pjesë e konsiderueshme e kësaj kohe harxhohet për masa disiplinore dhe komunikim me prindërit pas shkeljeve.
Ajo shqetësohet se kjo mund të zvogëlojë kohën në dispozicion për mbështetjen emocionale të nxënësve, aktivitetet jashtëshkollore dhe nismat e tjera që nxisin mirëqenien.
Sipas Goodyear, politikat kufizuese sjellin një përzierje përfitimesh dhe pasojash të padëshiruara.
Ato mund të inkurajojnë ndërveprimin ballë për ballë dhe të forcojnë miqësitë mes nxënësve, por rritja e ndërveprimit mund të shoqërohet edhe me më shumë konflikte të drejtpërdrejta.
Ajo shpjegoi se gjetjet e tyre sugjerojnë se politikat për telefonat nuk i eliminojnë problemet, por ndryshojnë mënyrën dhe kohën kur ato shfaqen në jetën e të rinjve.
Studiuesja shtoi gjithashtu se nxënësit në shkollat që lejojnë telefonat shpesh tregojnë zakone më të zhvilluara të vetëmenaxhimit: i karikojnë pajisjet jashtë dhomës së gjumit, vendosin kufij kohorë ose fshijnë aplikacione për të ulur përdorimin. Megjithatë, kjo lidhje nuk tregon se lejimi i telefonave i shkakton këto zakone.
Goodyear përfundoi se marrëdhënia e nxënësve me telefonin vazhdon praktikisht gjatë gjithë kohës, pavarësisht rregullave të shkollës.
Komunikimet dhe ngjarjet në rrjetet sociale jashtë orarit mësimor shpesh ndikojnë edhe brenda shkollës, duke nxitur bullizmin, konfliktet dhe shpërqendrimin, edhe kur telefonat nuk lejohen fare.
Për ekspertët, kufizimet shkollore duhet të shoqërohen me edukim digjital, bashkëpunim me prindërit dhe masa që adresojnë përdorimin jashtë shkollës. Dorëzimi i telefonit në hyrje nuk mjafton për të zgjidhur një problem që vazhdon edhe përtej klasës.