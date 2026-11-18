Edhe para daljes zyrtare, “Grand Theft Auto VI” po sjell ngarkesë të jashtëzakonshme në rrjetet e internetit. Operatorët britanikë po zgjerojnë kapacitetet dhe po mbikëqyrin më nga afër infrastrukturën, në pritje të publikimit të lojës më 19 nëntor.
Një prej videolojërave më të pritura ndonjëherë ka nisur të ndikojë në përdorimin e rrjeteve për shkak të shkarkimeve paraprake. Disa kompani britanike, mes tyre BT, kanë siguruar kapacitet shtesë në pikat kryesore ku shkëmbehet trafiku i internetit.
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Për t’iu përgjigjur kërkesës së lartë, operatorët kanë shtuar ruajtjen e përkohshme të të dhënave në serverët lokalë, kanë kufizuar ndërhyrjet e planifikuara për mirëmbajtje dhe kanë intensifikuar monitorimin e rrjeteve.
Jennifer Holmes, drejtoresha ekzekutive e London Internet Exchange (LINX), tha se disa operatorë anëtarë kanë shtuar kapacitetet përpara publikimit, duke parashikuar kërkesë më të madhe. Sipas saj, kjo tregon se infrastruktura britanike e internetit është e qëndrueshme dhe mund të zgjerohet.
Shkarkimet paraprake shënojnë rekorde
Edhe pse loja do të mund të luhet nga 19 nëntori, përdoruesit kanë nisur ta shkarkojnë në konsolat e tyre. Versioni për PlayStation 5 kërkon, sipas raportimeve, rreth 212 GB hapësirë. Madhësia e tij dhe numri i madh i shkarkimeve të njëkohshme kanë rritur ndjesելիորեն kërkesën për të dhëna.
Virgin Media O2 bëri të ditur se më 10 nëntor rrjeti i saj arriti rekordin si për kulmin e trafikut, ashtu edhe për sasinë e të dhënave të përdorura gjatë një dite.
Kulmi i trafikut ishte 3,8 për qind mbi rekordin e mëparshëm, i cili ishte regjistruar gjatë ndeshjes së Ligës së Kampionëve mes Arsenalit dhe Atlético Madridit. Ndërsa vëllimi ditor i të dhënave e kaloi me 4 për qind rekordin e mëparshëm, të shënuar pas daljes së “Fortnite Chapter 7 Mini Season” më 1 nëntor.
Nga mesnata deri në orën 01:00, gjatë orës së parë të shkarkimeve paraprake, trafiku u rrit me 51,6 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të javës paraardhëse. Në orën 09:00, të dhënat e shkarkuara ishin 73,3 për qind më shumë se në intervalin përkatës më 3 nëntor.
Rrjetet po përgatiten për kërkesën e ardhshme
Jeanie York, drejtuese e teknologjisë në Virgin Media O2, tha se GTA VI është kthyer tashmë në një ngjarje që po thyen rekordet e rrjetit, ndërsa shumë fansa po e marrin lojën para publikimit.
Ajo vuri në dukje se një lidhje e qëndrueshme interneti është e rëndësishme për lojtarët që duan ta kenë lojën gati në kohë, ndërsa marrin pushim nga puna dhe përmirësojnë pajisjet e tyre. York shtoi se kompania e ka përgatitur rrjetin për kërkesën e një publikimi kaq të madh, që fansat të mund të eksplorojnë Vice City-n pa u shqetësuar për shiritin e shkarkimit.
GTA VI del më shumë se 13 vjet pas GTA V, një prej videolojërave më të shitura në histori. Pritja e gjatë ka shtuar interesimin, dhe operatorët parashikojnë rritje të mëtejshme të ngarkesës teksa afrohet dita e publikimit.
Edhe operatorët e vegjël po shtojnë kapacitetet
Përgatitjet për fluksin e shkarkimeve po bëhen edhe nga kompanitë më të vogla. Olilo është bashkuar me LINX-in për të zgjeruar kapacitetet në platformat LON1 dhe LON2, ku shkëmbehet trafiku i internetit.
Aydan Abrahams, bashkëthemelues dhe drejtues i operacioneve në Olilo, shkroi në LinkedIn se zgjerimi kishte për qëllim krijimin e kapacitetit rezervë për t’i bërë ballë valës së shkarkimeve. Ai e quajti këtë një “përgatitje përpara misionit” dhe falënderoi ekipin e LINX-it për realizimin e shpejtë të punës.
Të dhënat tregojnë se GTA VI po u kërkon rrjeteve të përballojnë një ngarkesë të pazakontë. Megjithatë, rekordet e trafikut nuk nënkuptojnë medoemos ndërprerje të shërbimit: kapacitetet e shtuara dhe shkarkimet e nisura përpara publikimit synojnë të përballojnë pikërisht këtë kërkesë.