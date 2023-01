Jeni frikësuar nga hakerimi? 4 mënyra të thjeshta për të mbrojtur të dhënat dhe pajisjet tuaja

Duke pasur parasysh kohën që kalojmë në internet dhe sasinë e informacionit të ndjeshëm që ndajmë në pajisjet tona të gjithëve na duhen disa këshilla.

Këtu janë katër gjëra të thjeshta që mund të bëni për të mbrojtur të dhënat dhe pajisjet tuaja nga hakerimi:

1. Zgjidhni fjalëkalime të forta

Po, kjo është këshilla më e mërzitshme në këtë artikull, por padyshim që është ende e rëndësishme. Sipas një sondazhi të sigurisë në internet të vitit 2019 nga Google dhe Harris Poll, 13 për qind e njerëzve përdorin të njëjtin fjalëkalim për të gjitha llogaritë e tyre.

A duhet të ndryshoni rregullisht fjalëkalimet tuaja? Kjo është një pyetje e mprehtë.

Agjencia franceze e sigurisë kibernetike ka ndryshuar kohët e fundit udhëzimet e saj për të thënë se ndryshimet e shpeshta të detyrueshme në fakt rezultojnë në një nivel më të ulët të sigurisë së fjalëkalimit. Si rezultat, nuk këshillon që kompanitë të kërkojnë më ndryshim të fjalëkalimeve rregullisht për përdoruesit bazë (në krahasim me administratorët e IT).

2. Siguroni transaksionet tuaja me dy faktorë

Autentifikimi me dy faktorë kombinon përdorimin e një fjalëkalimi me një metodë tjetër që mund të jetë një mesazh me tekst, një aplikacion, ose një identifikim biometrik.

NCSC rekomandon përdorimin e tij për aktivitete si transferimi i parave ose shtimi i detajeve të kartës së kreditit.

Po, vërtetimi me dy faktorë mund të marrë pak më shumë kohë, por siguron një rrjet shtesë sigurie në rast të shkeljes së të dhënave.

3. Kurseni lotët duke ruajtur të dhënat tuaja

Ruajtja e rregullt e të dhënave tuaja duhet të jetë një refleks. Mund të jetë i dobishëm në rast të mosfunksionimit të harduerit ose një virusi. Gjithashtu ju bën më pak të prekshëm ndaj sulmeve të ransomëare, të cilat janë rritur që nga pandemia.

Ekspertët rekomandojnë zbatimin e strategjisë 3-2-1: tre kopje të të dhënave tuaja në dy vende të ndryshme me një kopje të ruajtur në një vend tjetër.

Por edhe vetëm një kopje është më mirë se asnjë.

4. Përditëso, përditëso dhe përditëso sërish

Cili është qëllimi i përditësimit të softuerit tuaj? Përditësimet e rregullta sjellin arna sigurie, si dhe veçori të reja sigurie, thotë NCSC. Një patch është një korrigjim i një boshllëku sigurie që është zbuluar që nga fillimi i softuerit.

Sistemi operativ (OS), shfletuesit tuaj të internetit dhe antivirusi juaj janë pikat kryesore ku duhet të përqendroheni, por jo të vetmet.

Këshillë bonus: Investoni në një ekran privatësie për kompjuterin dhe ekranin tuaj