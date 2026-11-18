Koleksioni “Most Wanted” sjell telefona të personalizuar dhe syze inteligjente me ngjyra neoni, titan dhe veshje ari. Modeli rozë i iPhone Duo ofrohet në disa konfigurime, me çmime që ndryshojnë në varësi të variantit të zgjedhur.
Pritshmëria e madhe për “Grand Theft Auto VI” ka nxitur krijimin e produkteve të shumta të frymëzuara nga loja. Tashmë, edhe kompania e pajisjeve luksoze Caviar ka hyrë në lojë me një linjë të re pajisjesh të personalizuara që marrin shkas nga estetika e këtij titulli.
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Protagonisti kryesor i kësaj linje është “iPhone Duo Pink Alligator”, një variant i telefonit të palosshëm të Apple që vjen me panel lëkure krokodili të lyer në rozë, skelet titani dhe stemën “Most Wanted” me gjashtë yje të zinj.
Versioni i përshkruar në artikull ka një çmim prej rreth 14.251 euro. Megjithatë, në faqen zyrtare të Caviar shfaqet edhe një opsion bazë që kushton afërsisht 11.971 euro, çka tregon se vlera finale varet nga konfigurimi që zgjidh blerësi.
Për ta vënë në perspektivë, çmimet standarde të iPhone Duo të përmendura në burimin fillestar korrespondojnë me rreth 1.823 euro në SHBA dhe 2.401 euro në Mbretërinë e Bashkuar. Bëhet fjalë për çmime nga dy tregje të ndryshme, jo për dy konvertime të së njëjtës vlerë.
Glamuri i Miamit në telefona dhe syze
Kompania me bazë në Dubai shpjegon se koleksioni është frymëzuar nga paleta e ngjyrave, ndriçimi dhe shkëlqimi i universit vizual të GTA VI.
“Emri ‘Most Wanted’ ka një lojë fjalësh: nënkupton njëkohësisht më të kërkuarin nga autoritetet dhe më të dëshiruarin”, sqaron Caviar.
Linja përmban katër modele telefonash të personalizuar dhe dy dizajne të syzeve inteligjente Ray-Ban Wayfarer Gen 2.
Modeli “Sunset”, me çmim fillestar rreth 6.373 euro, dallohet për nuancat rozë dhe blu të punuara me smalt argjendarie.
Ndërsa varianti “Gold Rush”, që nis nga rreth 6.109 euro, sjell një përfundim të artë si në kornizë ashtu edhe në bishtat e syzeve.
iPhone me motive armësh dhe nuanca neoni
Caviar ka vënë në punë edhe iPhone 18 Pro dhe Pro Max, duke i transformuar në modelet “Gangster” dhe “Neon Vice”.
Në anën e pasme të “Gangster” spikat një basoreliev i pistoletës Beretta 92FS, i rrethuar me dekorime gjethesh palmash mbi një sfond të zi. Sipas prodhuesit, elementi dekorativ përmban dy shtresa veshjeje me ar 999 të pastër.
Te “Neon Vice”, i njëjti motiv është punuar në titan dhe shoqërohet me gjethe tropikale në rozë dhe blu. Qëllimi i kësaj palete është të evokojë reflektimet e tabelave neoni në rrugët e Miamit gjatë natës.
Këto janë ndërhyrje thjesht dekorative të Caviar mbi pajisjet përkatëse.
Samsung Fold8 i frymëzuar nga Ocean Drive
Për ata që përdorin Android, koleksioni ofron “Samsung Fold8 Ocean Drive”, me çmim fillestar rreth 10.540 euro.
Emri i referohet bulevardit të famshëm të Miami Beach, të njohur për hotelet dhe arkitekturën e stilit Art Deco.
Sipas Caviar, paneli dekorativ kombinon vijat e fasadave me forma të lakuara që ngjajnë me valët e oqeanit. Edhe ky model ka dy shtresa veshjeje me ar 999 të pastër.
Koleksioni është lançuar në prag të publikimit të GTA VI më 19 nëntor, më shumë se 13 vjet pas ardhjes së GTA V.
Shënim për çmimet: konvertimet janë orientuese dhe të rrumbullakosura në euron më të afërt, sipas kursit të referencës të Bankës Qendrore Europiane të 18 nëntorit 2026: 1 euro = 1,0968 dollarë amerikanë dhe 0,83290 funte britanike. Nuk llogariten tarifa këmbimi, transporti apo detyrime të tjera shtesë.