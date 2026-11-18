Një raport i Zyrës së Llogaridhënies Qeveritare të SHBA-së (GAO) nxjerr në pah dobësi në sistemet e sigurisë së katër platformave kryesore të inteligjencës artificiale. Katër chatbotë të njohur kanë prodhuar informacione që mund të shërbenin për projektimin e sulmeve me viktima të shumta, si dhe për goditjen e rrjetit elektrik amerikan, sipas hetuesve.
Testet u kryen mbi ChatGPT, Claude, Gemini dhe Grok. Sipas hetuesve, pyetjet e para nuk sollën përgjigje të rrezikshme, por vazhdimi i dialogut bëri të mundur kalimin e disa prej filtrave mbrojtës.
Të lidhura
None found
Ekspertët e pavarur të përfshirë në shqyrtim vlerësuan se informacionet e marra mund të shkaktonin dëm real nëse binin në duart e personave me qëllime kriminale.
Pyetjet e para u bllokuan, por dialogu vazhdoi
Auditimi u krye nga dhjetori 2025 deri në tetor 2026, ndërsa provat u zhvilluan gjatë pranverës së 2026-ës.
Hetuesit u prezantuan si përdorues të rëndomtë me njohuri të pakta për inteligjencën artificiale. Në fillim përdorën pyetje të hartuara më parë, të cilat nuk prodhuan përmbajtje të dëmshme.
Megjithatë, duke u mbështetur në përgjigjet e chatbotëve dhe duke vijuar me pyetje plotësuese, ata arritën të merrnin përmbajtje gjithnjë e më specifike.
Sipas raportit, çdo platformë arriti të prodhojë materiale të përdorshme për planifikimin e një sulmi në më pak se 12 orë.
Kjo nuk nënkupton se sulme reale u ekzekutuan. Qëllimi i provës ishte të vlerësonte potencialin për keqpërdorim dhe qëndrueshmërinë e mbrojtjeve të platformave.
Raporti nuk e zbulon se cila kompani qëndron pas secilës përgjigje
Edhe pse raporti përmend emrat e katër platformave të testuara, ai nuk tregon se cili sistem dha çdo përgjigje. Rezultatet paraqiten me etiketat “Platforma A”, “B”, “C” dhe “D”.
Dy nga platformat dhanë informacione rreth përdorimit të mjeteve shpërthyese të improvizuara për sulme me shumë viktima.
Dy platformat e tjera prodhuan materiale për të goditur infrastrukturën elektrike, me qëllim shkaktimin e dëmeve ekonomike. Njëra prej tyre krijoi edhe përmbajtje vizuale që ilustronte një skenar sulmi.
Këto gjetje tregojnë se rreziku nuk kufizohet vetëm te përgjigjet me tekst; ai mund të përfshijë edhe aftësitë për të prodhuar diagrame dhe video.
Kërkohet përgjigje nga Kongresi
Senatorja Maggie Hassan deklaroi se do të kërkojë një seancë dëgjimore lidhur me rreziqet e konstatuara dhe u bëri thirrje ligjvënësve për veprim të menjëhershëm.
Sipas saj, fakti që një përdorues mund të sigurojë brenda pak orësh një plan konkret për dhunë është një rrezik që kërkon vëmendje të menjëhershme.
Paralajmërimi i saj pasqyron një vlerësim të kërcënimit të mundshëm në të ardhmen. Raporti nuk përmban prova për një sulm real të kryer me materialet e prodhuara gjatë testeve.
Kompanitë deklarojnë se po forcojnë mekanizmat e sigurisë
Në dokumentin prej 61 faqesh janë përfshirë edhe reagimet e kompanive krijuese të platformave, të cilat nënvizojnë se po i përmirësojnë vazhdimisht mekanizmat e sigurisë për të parandaluar keqpërdorimet.
Megjithatë, rezultatet e testit vënë në dyshim qëndrueshmërinë e mbrojtjeve gjatë një dialogu të gjatë, ku kërkesat problematike ndërtohen hap pas hapi.
GAO vë në dukje se aftësitë që e bëjnë inteligjencën artificiale të dobishme, si përmbledhja e informacionit, planifikimi dhe krijimi i materialeve të larmishme, mund të keqpërdoren edhe nga individë me qëllime të liga.
Sipas GAO-s, edhe pse kompanitë po i përmirësojnë masat mbrojtëse, keqpërdorimi i teknologjisë mbetet një kërcënim në rritje për sigurinë kombëtare dhe atë ekonomike.