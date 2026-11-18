Bisedat e përkohshme në Gemini dhe ato të kryera me historikun të çaktivizuar do të ruhen nga Google për rreth dy muaj. Më parë, afati ishte 72 orë.
Rregulli i ri do të hyjë në fuqi në aplikacionin Gemini në mbarë botën gjatë javëve të ardhshme. Sipas kompanisë, zgjatja e periudhës së ruajtjes synon të forcojë sigurinë dhe mbrojtjen e shërbimit teksa sistemet e inteligjencës artificiale fitojnë aftësi të reja.
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Afati i mëparshëm prej 72 orësh figuron në një version të qendrës së privatësisë për aplikacionet Gemini, të arkivuar më 12 nëntor.
Google nuk dha përgjigje të drejtpërdrejtë për arsyen konkrete të ndryshimit, as për pyetjen nëse do të ndryshojë mënyra e aksesimit ose shqyrtimit të bisedave. Kompania iu referua një postimi në blog, sipas të cilit të dhënat ruhen për t’u kthyer përgjigje përdoruesve, për të përpunuar komentet e tyre dhe për të mbrojtur shërbimet e përdoruesit. Në dokumentacionin e përditësuar përmendet edhe trajtimi i dështimeve të mundshme të sistemit.
Sipas Google, bisedat e përkohshme nuk përdoren për trajnimin e modeleve të inteligjencës artificiale. Sidoqoftë, kur historiku është i çaktivizuar, të dhënat nuk fshihen menjëherë dhe mund të mbeten të ruajtura deri në përfundim të afatit.
Google po i ndan gjithashtu në dy cilësime të veçanta ruajtjen e historikut dhe lejen për përdorimin e bisedave në trajnimin e modeleve të AI-së. Deri më tani, të dyja kontrolloheshin përmes cilësimit të vetëm “Keep Activity”. Me kontrollet e reja, përdoruesit mund t’i ruajnë bisedat në historik pa pranuar që ato të përdoren për trajnimin e modeleve gjenerative të Google.
Për ata që e kishin të çaktivizuar “Keep Activity”, të dyja cilësimet e reja do të jenë të çaktivizuara si parazgjedhje. Përdoruesve që e kishin të aktivizuar do t’u mbetet aktiv historiku, ndërsa lejen për trajnim do të mund ta ndryshojnë më vete.
Sipas politikave të cituara në artikull, OpenAI mund t’i mbajë bisedat e përkohshme në ChatGPT deri në 30 ditë. Anthropic, nga ana tjetër, i ruan si parazgjedhje për 30 ditë bisedat “incognito” në Claude. Kompanitë mund të mbajnë të dhëna të caktuara edhe më gjatë për arsye ligjore, sigurie ose për të hetuar shkelje të rregullave.
Shfaqja e një bisede në historik, ruajtja e saj në sistemet e kompanisë dhe përdorimi i saj për trajnim janë veprime të ndara. Çaktivizimi i njërit prej tyre nuk do të thotë domosdoshmërisht se ndalen edhe të tjerët.