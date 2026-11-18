Gemini tani mund të flasë me thekse nga Skocia, Liverpooli e Birmingham. Google synon t’i bëjë ndërveprimet me AI-në më të natyrshme, por zërat nuk janë mësuar të përdorin zhargonin vendor.
Asistentët zanorë shpesh nuk pasqyrojnë shumëllojshmërinë e thekseve që dëgjohen në Britani. Google po përpiqet të sjellë më tepër larmi në aplikacionin Gemini, ku ka shtuar 66 zëra rajonalë, përfshirë thekse skoceze, Scouse të Liverpoolit dhe Brummie të Birminghamit.
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Kompania thotë se zërat janë krijuar duke marrë parasysh shqiptimin, tonalitetin dhe ritmin tipik të folësve vendas, në mënyrë që përdoruesit të bisedojnë me një asistent që u ngjan më shumë në të folur.
Megjithatë, Google sqaron se modelet zanore nuk janë trajnuar të përdorin fjalë e shprehje lokale si “bab”, “cob” dhe “bostin’”. Synimi, sipas kompanisë, është të krijohen zëra bindës pa u mbështetur te paraqitjet e tepruara stereotipike.
Shumëllojshmëri më e madhe zërash
Neel Joshi, drejtor i menaxhimit të produktit për Gemini Live, tha se shfaqja paraprake e zërave rajonalë në konferencën Google I/O kishte tërhequr vëmendje të konsiderueshme.
Ai u shpreh se 66 zërat e rinj, të disponueshëm në shtatë variante gjuhësore e rajonale brenda aplikacionit Gemini, janë përpunuar për të pasur ritëm natyror dhe qartësi në komunikimin e përditshëm, me synimin që bisedat të duken më personale dhe më të afërta.
Paketa përfshin thekse të anglishtes britanike dhe indiane, si dhe zëra në hindisht, portugalisht braziliane, indonezisht dhe koreanisht.
Mbi dhjetë prej opsioneve janë të lidhura me Britaninë. Ato përfshijnë Geordie-n e Newcastle-it dhe zonave përreth, Scouse-n e Liverpoolit dhe Brummie-n e Birminghamit, si edhe variante skoceze, uellsiane e irlandezo-veriore. Në dispozicion janë gjithashtu shqiptimi standard bashkëkohor britanik, i njohur si “Modern Received Pronunciation”, dhe anglishtja multikulturore e Londrës.
Ndërrimi i zërit në aplikacion
Për të zgjedhur një zë tjetër, përdoruesit mund të prekin menynë me tri pika në Gemini Live ose të hapin cilësimet e aplikacionit dhe të përzgjedhin “Gemini’s Voice”.
Zëri i zgjedhur do të përdoret në funksionet përkatëse, përfshirë bisedat në Gemini Live, ushtrimet e gjuhëve dhe leximin me zë të përgjigjeve. Opsionet e reja po shpërndahen në aplikacionet për iOS dhe Android.
Google i zbuloi për herë të parë thekset rajonale në maj, në konferencën Google I/O në Kaliforni. Sundar Pichai, drejtori ekzekutiv i Google dhe Alphabet, tha atëherë se inteligjenca artificiale po përparonte me ritëm të shpejtë dhe se përdoruesit presin përfitime të prekshme nga produktet që përdorin çdo ditë.
Në të njëjtën kohë, kompania njoftoi edhe veçori të tjera të bazuara në Gemini. Një prej tyre, “Ask YouTube”, synon t’i ndihmojë përdoruesit të gjejnë video duke bërë pyetje në gjuhë të zakonshme.
Thekset vendore po shfaqen edhe në pajisje të tjera
Google nuk është e vetmja kompani që ka përfshirë të folurën rajonale në shërbimet e saj zanore. Më herët, Ring shtoi një zë skocez te mesazhet e paracaktuara “Quick Replies”, që përdoren nga kamerat e saj të ziles së derës.
Përveç mesazheve standarde, si “Përshëndetje, vijmë menjëherë” dhe “Ju lutemi, lëreni pakon jashtë”, përdoruesit mund të zgjedhin edhe përgjigje që përmbajnë shprehje tipike skoceze.
Një nga mesazhet, i përcjellë në të folurën vendore, thotë: “Nuk jemi brenda për momentin, por prisni pak! Para se të largoheni, do të ishte shumë mirë të linit një mesazh. Mirë se të vini sërish!”
Imitimi i theksit nuk garanton se sistemi e kupton
Edhe pse teknologjia po përmirësohet në krijimin e zërave, sistemet e inteligjencës artificiale mund të mos i kuptojnë mirë thekset dhe shprehjet rajonale.
Këto vështirësi janë vënë re edhe në linjat automatike telefonike të bashkive britanike, ku qytetarët kërkojnë informacion, për shembull, për grumbullimin e mbeturinave ose pagesën e taksave vendore.
Sipas artikullit, disa banorë të Derby-t patën probleme me asistentin digjital të bashkisë, i cili nuk kuptonte fjalë të zakonshme lokale si “mardy” dhe “duck” dhe u kërkonte ta përsërisnin pyetjen.
Rasti tregon se krijimi i një zëri që tingëllon si i një zone të caktuar është diçka tjetër nga aftësia për të kuptuar mënyrën e përditshme si flasin njerëzit.
Kuptimi i disa shprehjeve britanike