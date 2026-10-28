Gjermania vë në funksion rrjetin eksperimental të komunikimit kuantik për mbrojtjen e të dhënave të ndjeshme

Qeveria federale gjermane dhe disa lande kanë nisur të mërkurën një rrjet eksperimental të komunikimit kuantik, i cili synon të rrisë sigurinë gjatë shkëmbimit të informacionit të ndjeshëm.
Projekti do të mundësojë komunikime të mbrojtura ndërmjet institucioneve publike, kompanive dhe operatorëve të infrastrukturës kritike, në një kohë kur rreziku nga sulmet kibernetike po shtohet.
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Në këtë nismë marrin pjesë qeveria federale, si dhe landet e Bavarisë, Berlinit, Saksonisë dhe Turingisë. Drejtuesit e katër landeve morën pjesë në ceremoninë e prezantimit në Berlin përmes videolidhjes.
Rrjeti përfaqëson hapin më të fundit të një pune kërkimore shtatëvjeçare të zhvilluar në kuadër të iniciativës QuNet. Në këtë program janë angazhuar institucione gjermane të kërkimit, ndërsa financimi, në vlerën 125 milionë euro, ose rreth 140 milionë dollarë, është siguruar nga Ministria Federale e Arsimit dhe Kërkimit.
Në terma të thjeshtë, teknologjia synon të ofrojë enkriptim më të fuqishëm të të dhënave. Sipas iniciativës QuNet, përdorimi i teknologjisë kuantike mund të ndihmojë edhe në identifikimin dhe njoftimin për tentativa përgjimi.
Përmes këtij mekanizmi krijohet një çelës që mund të njihet vetëm nga dërguesi dhe marrësi. Sistemi është konceptuar gjithashtu për t’i rezistuar sulmeve të mundshme të ardhshme nga kompjuterët kuantikë.
Gjatë aktivitetit në Berlin, ministrja federale për kërkime, Dorothee Bär, paralajmëroi se metodat aktuale të kriptografisë po përballen me kërcënime. “Prandaj ne kemi nevojë për komunikim kuantik si një element qendror ndërtimi për infrastrukturat tona digjitale”, u shpreh ajo.
Kryeministri i Turingisë, Mario Voigt, e përshkroi projektin si rrjetin më të madh të komunikimit kuantik në botë që aktualisht përdoret në praktikë.
Teknologjia kuantike bazohet në karakteristikat e njësive tepër të vogla të energjisë, të quajtura kuante, të cilat studiuesit mund t’i përdorin për një sërë aplikimesh. / DPA News. https://www.dpa-international.com/politics/urn:newsml:dpa.com:20090101:261028-930-906665/