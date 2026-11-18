iPhone 5C po tërheq sërish vëmendje trembëdhjetë vjet pas daljes në treg. Për disa të rinj të Gjeneratës Z, arsyeja për të kërkuar telefonin shumëngjyrësh të Apple është kamera e tij, dikur e konsideruar e vjetruar, por sot e pëlqyer për pamjen që u jep fotografive.
Platforma Compare and Recycle raporton se, gjatë vitit të fundit, kërkimet për “blej iPhone 5C” janë shtuar me 40.500 për qind. Kërkimet që lidhen me kamerën e tij janë rritur me 1.815 për qind, ndërsa ato për modelin në përgjithësi me 264 për qind.
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Këto përqindje pasqyrojnë interesin në kërkime, jo domosdoshmërisht rritje të shitjeve. Meqë nuk jepet numri fillestar i kërkimeve, prej tyre nuk mund të përcaktohet sa i përhapur është fenomeni.
Në rrjetet sociale, megjithatë, përdoruesit shprehin entuziazëm për fotografitë që u kujtojnë një periudhë tjetër. Një përdoruese e TikTok-ut sugjeroi që një udhëtim me shoqet të dokumentohej me iPhone 5C, duke thënë se pamjet i ngjallnin nostalgji. Një tjetër tregoi, teksa hapte paketimin e pajisjes në video, se e kishte blerë kryesisht për fotografitë.
Apple e nxori iPhone 5C në shitje më 20 shtator 2013 dhe e hoqi nga oferta vetëm dy vjet më pas. Në prezantim, kompania e quajti iPhone-in e saj më shumëngjyrësh deri në atë kohë: modeli vinte në pesë ngjyra të ndezura dhe kishte një kamerë të pasme me rezolucion tetë megapikselë.
Çmimi fillestar në Britaninë e Madhe varionte nga 549 në 709 funte. Sipas shkrimit, sot pajisja mund të gjendet në eBay edhe për rreth 20 funte, në varësi të gjendjes dhe ofertës.
Rezultati që prodhon kamera e vjetër duket se është pikërisht ajo që kërkojnë blerësit e interesuar për estetikën fotografike të fillimit të viteve 2010. Lee Elliott, drejtues i produkteve në Compare and Recycle, thotë se rezolucioni më i ulët, përpunimi më i kufizuar i imazhit dhe pamja karakteristike e asaj periudhe janë cilësi që po i bëjnë tërheqëse sërish edhe kamerat digjitale të vjetra.
Sipas Elliott, dallimi mes kamerës tetëmegapikselëshe të iPhone 5C dhe kamerave moderne me rezolucion shumë më të lartë shpjegon pjesërisht pëlqimin për imazhe më pak të përsosura, me kokrrizim dhe estetikë “lo-fi”. Për këta përdorues, një fotografi teknikisht më e pastër nuk është domosdoshmërisht më e dëshirueshme.
Interesi për telefonin shoqërohet edhe me një paralajmërim. Elliott thekson se pajisjet e vjetra nuk kanë të njëjtën mbrojtje si modelet e reja. iOS 10.3.3, i publikuar më 2017, është versioni i fundit i sistemit operativ që mbështet iPhone 5C. Si pasojë, telefonit i mungojnë përditësimet dhe korrigjimet e sigurisë të shumë viteve.
Ruajtja ose përpunimi i të dhënave të ndjeshme në këtë pajisje mund t’i ekspozojë përdoruesit ndaj rreziqeve që telefonat më të rinj i trajtojnë me masa mbrojtëse të përditësuara. Për ata që duan ta përdorin kryesisht për fotografi, Elliott këshillon të mos hyjnë me llogarinë personale Apple ID dhe t’i kalojnë fotot me kabllo, në vend që t’i ruajnë automatikisht në iCloud.
Ai vlerëson se, me kujdesin e duhur, iPhone-ët e vjetër mund të shërbejnë ende për përdorime krijuese. Megjithatë, këto masa nuk e bëjnë një telefon të vjetruar po aq të sigurt sa një model që vazhdon të marrë përditësime.
Rikthimi i interesit për iPhone 5C është pjesë e një prirjeje më të gjerë drejt teknologjisë së dikurshme. Sipas të dhënave të shërbimit të monitorimit të shitjeve të Circana-s, të cituara në artikull, të ardhurat nga kufjet me kabllo u shtuan me 20 për qind në gjashtë javët e para të vitit 2026.
Kjo ndodhi pas pesë vjetësh rënieje, gjatë së cilës tregu ishte zhvendosur drejt kufjeve pa kabllo, përfshirë AirPods të Apple dhe Pixel Buds të Google. Vëmendje këtij rikthimi i kanë dhënë edhe fotografitë e Emma Watson, Harry Styles, Bella Hadid dhe Charli XCX me kufje me kabllo.
Dr. Omar H. Fares, pedagog në Shkollën Ted Rogers të Menaxhimit të Shitjes me Pakicë në Universitetin Metropolitan të Torontos, e lidh këtë prirje me nostalgjinë dhe dëshirën për një të shkuar të idealizuar. Në një shkrim për The Conversation, ai vëren se rikthimi i modës së fillimit të viteve 2000 ka ecur krahas interesit për pajisje të vjetra, mes tyre aparatet fotografike njëpërdorimëshe.
Fares përmend si arsye edhe dëshirën për një shkëputje të përkohshme nga jeta digjitale, si dhe shqetësimet në rritje për privatësinë. Në këtë prirje përfshihet edhe iPhone 5C: një pajisje e tejkaluar që po vlerësohet përsëri për papërsosmërinë e fotografive të saj.