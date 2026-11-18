Interesi për Grand Theft Auto VI po krijon mundësi të ardhurash edhe jashtë industrisë së videolojërave. Me ndihmën e inteligjencës artificiale, krijuesit e influencueseve virtuale po ndërtojnë personazhe që u ngjajnë Lucias, një prej protagonisteve të lojës. Këta avatarë po mbledhin ndjekës në Instagram dhe abonentë në platforma me pagesë. Shumat e raportuara vijnë nga krijuesit dhe kompanitë e përfshira; ato nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
Prism, platformë që u jep përdoruesve mjete për të krijuar influencues me IA, thotë se është shtuar numri i avatarëve të frymëzuar nga Lucia. Një prej tyre është Adriana Vega. Sipas krijuesit të saj, personazhi virtual ka sjellë 30 mijë funte gjatë muajit të fundit.
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Krijuesi, James, është 21 vjeç dhe vjen nga jugu i Londrës. Ai thotë se e ndërtoi Adrianën nga e para, pasi vuri re interesin e publikut për Lucian. Në një prononcim për Daily Mail, James tha se e dinte sa vëmendje po tërhiqte protagonistja dhe se të ardhurat u rritën ndjeshëm kur fansat e GTA-së zbuluan Adrianën, në prag të publikimit të lojës. Sipas tij, ndjekësit kërkojnë vazhdimisht përmbajtje ekskluzive.
Sipas raportimit, GTA VI pritet të publikohet më 19 nëntor, më shumë se 13 vjet pas GTA V, një prej videolojërave më të shitura në histori. Prism thotë se, ndërsa afrohet publikimi, ka vërejtur më shumë personazhe virtuale femërore, pamja dhe identiteti i të cilave mbështeten te kultura latino-amerikane.
Një zëdhënës i Prism shpjegoi se krijuesit përdorin mjetet e IA për t’i përshtatur avatarët me prirjet që tërheqin më shumë vëmendje. Sipas platformës, interesimi për Lucian po kthehet në ndjekës në rrjetet sociale dhe në të ardhura nga shërbime abonimi si Fanvue.
Adriana Vega ka mbledhur më shumë se 24 mijë ndjekës. Identiteti i saj virtual sjell ndër mend atmosferën e serisë GTA: profili e përshkruan si një “vajzë nga Miami, e rritur mes telasheve” dhe mban sloganin “I bëj vendimet e këqija të duken bukur.” Kjo lidhje përforcohet nga vendndodhja e GTA VI: ngjarjet zhvillohen në shtetin imagjinar Leonida dhe në Vice City, të frymëzuar përkatësisht nga Florida dhe Miami.
Edhe influencuese të tjera virtuale po mbledhin audiencë. Shifrat e cituara në raportim i atribuojnë Vicky Torres rreth 114 mijë ndjekës në Instagram dhe të ardhura të vlerësuara në 14 mijë funte në muaj për krijuesin e saj. Naya Veles ka afro 70 mijë ndjekës dhe, sipas raportimit, sjell rreth 8 mijë funte në muaj. Artikulli nuk jep hollësi për shpenzimet, fitimin neto apo mënyrën si janë verifikuar këto shuma.
Zhvillimi i mjeteve të IA për krijimin dhe përpunimin e fotove e videove po e vështirëson dallimin e disa avatarëve nga njerëzit realë. Në profilin e Adrianës, ndjekësit kanë komentuar ngjashmërinë e saj me Lucian. Një përdorues shkroi se ajo dukej tamam si Lucia e GTA 6, ndërsa një tjetër pyeti nëse Adriana kishte dashur të thoshte Lucia. Megjithatë, këto komente nuk dëshmojnë në vetvete se përdoruesit e marrin personazhin virtual për njeri real.
Lewis Davey, themelues i Pixel, një agjenci që menaxhon influencues me IA, e sheh përfitimin nga vëmendja ndaj ngjarjeve të mëdha kulturore si strategji tregtare të zgjuar. Ai thotë se krijuesit ndjekin prirjet dhe i përshtatin personazhet për publikun që tashmë ka interes të madh për një temë. Për Daily Mail, Davey u shpreh se Lucia ka qenë ndër personazhet më të diskutuara para GTA VI dhe se krijuesit e kanë shfrytëzuar këtë mundësi. Sipas tij, avatarët mund të krijohen e të zhvillohen shpejt, çka u lejon autorëve të reagojnë ndaj prirjeve të momentit.
Ky rast tregon se vëmendja ndaj një videoloje të madhe mund të nxisë një treg paralel personazhesh digjitale, ku ngjashmëria, identiteti i ndërtuar dhe përmbajtja ekskluzive ofrohen si produkte për audiencën.