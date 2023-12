Dogecoin kundër Rebel Satoshit: Nxehet lufta e monedhave meme

Mes një tendence rritëse në altcoins kryesorë si DOGE, $RBLZ i Rebel Satoshi hyn në skenën ICO të kriptomonedhës.

Më 29 nëntor, popullariteti në rritje i Dogecoin tërhoqi vëmendjen e gjerë, duke nxitur një rritje të blerjeve të DOGE. Raportet treguan një thyerje rekord prej 5 milionë llogarish që tani mbahen në DOGE, duke shënuar një moment historik të paprecedentë për këtë kriptomonedhë.

Për më tepër, më 6 dhjetor, Komuniteti Dogecoin festoi një rast të rëndësishëm – 10 vjetorin e tij – me një mbledhje live në Twitter.

Sa i përket performancës së tij në treg, vlera e DOGE qëndroi në 0,081 dollarë më 29 nëntor, duke përjetuar një rritje në 0,094 dollarë deri më 28 dhjetor, duke nënkuptuar një rritje prej 16,05%. Ekspertët e tregut, të nxitur nga tendenca e tij në rritje, parashikojnë një rritje të mundshme në 0,555 dollarë deri në tremujorin e parë të 2024.

Në të kundërt, disa analistë të tregut mbajnë një qëndrim më të kujdesshëm për të ardhmen e Dogecoin, duke përmendur paqëndrueshmërinë historike të çmimeve si shqetësim. Këta ekspertë parashikojnë një rënie të mundshme, duke parashikuar që vlera e DOGE të bjerë në 0,080 dollarë deri në fund të dhjetorit, duke theksuar perspektivat e kundërta që rrethojnë trajektoren e Dogecoin.

Trajektorja e shpejtë e para-shitjes së $RBLZ të Rebel Satoshit bën titujt kryesorë të ICO-së së kriptomonedhës

Projekti i Rebel Satoshi merr frymëzim nga Satoshi Nakamoto dhe Guy Fawkes, duke sfiduar normat e vendosura financiare. Me një qëllim të lartë për të arritur një tavan tregu prej 100 milionë dollarësh, Rebel Satoshi e veçon veten duke përzier elemente lozonjare me një qëllim të përcaktuar. Ai ndërthur kërkime ndërvepruese, kulturë meme dhe aktivitete tërheqëse, duke u bërë thirrje pjesëmarrësve të përballen me përqendrimin e pasurisë midis disa të zgjedhurve.

Në qendër të etikës së Rebel Satoshi qëndron tokeni $RBLZ, një aset dixhital i bazuar në Ethereum (ERC20) që kapërcen arketipin konvencional të monedhës meme. $RBLZ mishëron rebelimin kundër normave të rrënjosura, duke premtuar se do të riformësojë peizazhin e kriptove përmes inovacionit dhe një angazhimi të palëkundur për të realizuar ndryshime.

Në mënyrë thelbësore, programi Stake2Earn shërben si një shtyllë themelore që nxit angazhimin e komunitetit dhe rritjen financiare brenda Rebel Satoshi. Kjo iniciativë nxit mbajtësit e tokenave të mbyllin tokenet e tyre $RBLZ, duke forcuar likuiditetin e ekosistemit duke ofruar shpërblime joshëse për pjesëmarrësit aktivë. Për më tepër, projekti zgjeron tërheqjen e tij me një koleksion prej 9,999 NFT unike dhe simbolike të vendosura brenda Kasafortës së Artefakteve Rebel.

Këto asete dixhitale përshkruajnë personazhe të ndryshëm, duke filluar nga rebelët dhe luftëtarët te qytetarët dhe monarkët. Përtej natyrës së tyre kolektive, këto NFT ofrojnë qasje ekskluzive në ngjarje, projekte dhe privilegje brenda komunitetit të gjallë Rebel Satoshi.

Pas shitjes së shpejtë të Warriors Round 2 brenda një kohe të shkurtër, Rebel Satoshi tani paraqet $RBLZ me 0,020 $ në Citizens Round 3 të para-shitjes publike të vazhdueshme.

Parashikimet sugjerojnë një rritje të mundshme në 0,025 dollarë, duke u premtuar investitorëve të hershëm një rritje të konsiderueshme prej 150% në zotërimet e tyre, duke e pozicionuar RBLZ$ në mesin e monedhave më të mira të kriptove për investime të mundshme.

