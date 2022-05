Deri tani e keni karikuar celularin GABIM, mësoni si është mënyra e duhur

Është e vështirë për shumicën e njerëzve të kalojnë disa orë larg celularit të tyre. Por duket sikur mos zgjatja e batërisë e bën akoma ëm të vështirë mbajtjen e tij për një kohë të gjatë. Por ka disa mënyra për ta bërë atë të zgjasë më shumë:

Koha më e keqe për të karikuar celularin tuaj është brenda natës pasi ne nuk i shohim kur bëhet 100% Kjo në thelb do të thotë që bateria vazhdimisht është duke u ngarkuar për ta mbajtur atë në 100% dhe mund të shkaktojë një tensionit të lartë që ndikon në prishjen e baterisë.

Pasi të keni ngarkuar telefonin tuaj, duhet ta hiqni atë nga karikuesi menjëherë.

Jepini telefonin tuaj një karikim herë pas here: Ngarkimi i telefonit gjatë gjithë ditës është me të vërtetë i mirë për baterinë tuaj dhe është më mirë se sa një seancë e madhe nga 0% në 100.

Me siguri nuk i keni lexuar kurre letrat me informacion që kanë ardhur për telefonin tuaj. Ato thonë diçka tepër të rëndësishme. Nqs celulari juaj nxehet ai nuk duhet ftohur me një duar seps enë këtë mënyrë bllokohet. Duhet thjesht lënë të qetësohet.