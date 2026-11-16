Një teknologji e re e bazuar në inteligjencën artificiale ka mundur të rikrijojë imazhe që një person ka parë, duke u mbështetur te analiza e aktivitetit të trurit. E pagëzuar Brain-IT, kjo zgjidhje mund të ndihmojë në kuptimin më të thellë të mënyrës se si truri përpunon pamjet vizuale.
Për këtë proces përdoren të dhënat e rezonancës magnetike funksionale (fMRI), e cila regjistron ndryshimet e aktivitetit në pjesë të ndryshme të trurit. Vëmendja kryesore i kushtohet korteksit vizual, ku përpunohet informacioni që mbërrin përmes syve.
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Duke shqyrtuar sinjalet e trurit, sistemi përpiqet të përcaktojë objektet, format dhe skenat e vërejtura nga personi. Në vijim, një model gjenerues prodhon një imazh që synon të paraqesë atë që mund të ketë qenë para tij.
Të dhënat e skanimit ndahen në mijëra njësi të vogla dhe sistemohen në grupe, në varësi të përmbajtjes së informacionit. Disa prej sinjaleve lidhen me konturet dhe teksturat, ndërsa të tjera me fytyrat, trupat ose mjediset.
Megjithatë, Brain-IT nuk është në gjendje të lexojë lirisht mendimet e njeriut dhe as të rindërtojë me siguri një kujtim apo një pamje të imagjinuar. Funksionimi i tij lidhet me aktivitetin cerebral që shfaqet kur personi po sheh një imazh konkret.
Studiuesit vënë në dukje se inteligjenca artificiale mund të shtojë në rezultat disa elemente të bazuara në informacionin që ka mësuar më herët nga fotografitë. Për këtë arsye, imazhi i krijuar nuk përbën një kopje të përsosur të pamjes së parë nga personi.
Edhe pse mbetet e kufizuar, Brain-IT shënon një zhvillim interesant në bashkimin e neuroshkencës me inteligjencën artificiale.