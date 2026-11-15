Porsche Mission S shfaqet në Nürburgring, tingulli i motorit nxit spekulime

Porsche Mission S shfaqet në Nürburgring, tingulli i motorit nxit spekulime

Pa kaluar ende një muaj nga prezantimi zyrtar si koncept, Porsche Mission S është shfaqur në pistën e njohur të Nürburgring në Gjermani, ku ka tërhequr vëmendjen e apasionuarve pas automobilave.

Në një video të publikuar në Instagram, supervetura shihet teksa lëviz në pistë, ndërsa pas saj ecën një furgon Mercedes-Benz me kamera. Pamjet sugjerojnë se bëhej fjalë më tepër për fotografim dhe xhirime promovuese sesa për testim performance.

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Mission S është projektuar si një superveturë me motor në mes, e menduar të zërë një vend mbi Porsche 911 legjendar. Pamja e saj merr frymëzim nga modelet 911, 959, 917 dhe GT1, ndërsa kabina ndërthur instrumente analoge me ekrane digjitale, pa një ekran të madh qendror.

Porsche nuk ka bërë publike të dhëna teknike për konceptin. Megjithatë, spekulimet flasin për një motor me tetë cilindra të vendosur horizontalisht, të kombinuar me teknologji hibride; tingulli që dëgjohet në disa video i ka shtuar këto hamendësime.

Sipas Porsche, klientët e kanë pritur konceptin jashtëzakonisht mirë dhe shumë prej tyre kanë shprehur dëshirën për ta blerë. Pavarësisht këtij interesi, kompania nuk parashikon ta nisë së shpejti prodhimin: për tani, Mission S mbetet një koncept që tregon drejtimin e ardhshëm të dizajnit dhe prezanton një platformë të re për supervetura.

Drejtori ekzekutiv i Porsche, Michael Leiters, ka thënë se kërkesa e klientëve do të vendosë se cilat automjete do të ndërtohen mbi këtë platformë. Specifikimet teknike, fuqia, çmimi dhe një datë e mundshme prodhimi nuk dihen ende.


Shtuar 15.11.2026 10:17

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