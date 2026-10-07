MINI Countryman Untamed Edition 2027 synon terrenet e vështira me pezullim të ngritur dhe goma all-terrain

MINI ka prezantuar Countryman Untamed Edition 2027, një version të krijuar për të përballuar më mirë rrugët e paasfaltuara dhe aventurat jashtë asfaltit.
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Në tregun amerikan, modeli do të jetë i disponueshëm në dy konfigurime: Countryman S ALL4 me motor benzinë dhe Countryman SE ALL4 me sistem tërësisht elektrik. Prodhimi pritet të nisë në nëntor të vitit 2026, ndërsa automjetet e para do t’u dorëzohen klientëve në fillim të vitit 2027, transmeton Telegrafi.
Përmirësimet kryesore lidhen me pjesën teknike. Pezullimi është ngritur me 15 milimetra, ndërsa rrotat dhe gomat e reja sjellin deri në 19 mm më shumë hapësirë nga toka, në varësi të llojit të sistemit të fuqisë.
Countryman Untamed Edition pajiset me rrota 19-inçëshe dhe goma Pirelli Scorpion All Terrain Plus. Për t’iu përshtatur konfigurimit të ri, MINI ka rregulluar parametrat e ABS-it, kontrollit të stabilitetit, drejtimit dhe shasisë.
Rezultati është përmirësim i këndeve të afrimit dhe kalimit mbi pengesa, duke i dhënë modelit aftësi më të mira në sipërfaqe të vështira.
Pajisjet dhe ndryshimet kryesore të Countryman Untamed Edition përfshijnë:
Pezullim të ngritur me 15 mm
Hapësirë nga toka deri në 19 mm më të madhe
Rrota 19-inçëshe
Goma Pirelli Scorpion All Terrain Plus
Sistem tërheqjeje me të katër rrotat ALL4
ABS, kontroll stabiliteti dhe drejtim të rikalibruar
Kënde afrimi dhe kalimi të përmirësuara
Kapacitet tërheqjeje deri në 1,588 kilogramë
Ngarkesë statike maksimale në çati deri në 300 kilogramë
Variantet e destinuara për Shtetet e Bashkuara do të kenë gjithashtu grep tërheqës të integruar si pajisje standarde.
Pamja e jashtme është përshtatur për karakterin e ri të modelit. Grila përpara ka marrë inserte këndore dhe kornizë Dark Steel, ndërsa mbrojtëset e poshtme në pjesën e përparme dhe të pasme, së bashku me difuzorin e pasmë, janë ridizajnuar.
Harqet e rrotave, pragjet anësore dhe kapaku i motorit kanë zona të mbuluara me film mbrojtës mat të zi. Kjo zgjidhje synon të kufizojë dëmtimet nga gurët gjatë drejtimit në terrene jashtë rruge.
Logoja Untamed, e kombinuar me një motiv mali, vendoset në shtyllën C.
Rrotat e dedikuara për këtë edicion kanë pesë fole të trasha, me frymëzim nga rrotat klasike prej çeliku të automjeteve off-road. Ato dallohen nga elementet Dark Steel dhe shoqërohen me gomat më të trasha Pirelli.
Paleta e ngjyrave përfshin opsione të veçanta si Hideaway Grey, Nomad Blue dhe Frozen Nomad Blue. Ky i fundit shënon finicionin e parë mat që MINI ofron në një automjet të prodhimit serik.
Në brendësi janë vendosur ulëset sportive Vescin Nightshade Blue, me veshje të shpuar dhe pjesë të thurura në zonat e shpatullave dhe mbështetëseve të kokës. Linjat e dizajnit janë frymëzuar nga formacionet shkëmbore.
Qepjet dhe skajet Cornflower Blue, si dhe elementet e tjera blu në kabinë, krijojnë kontrast me sipërfaqet e tjera. Paneli i instrumenteve dhe panelet e dyerve përdorin sipërfaqe të thurura në ngjyrën e re Millennial Melange, ndërsa dekorimet Dark Steel zëvendësojnë ato Vibrant Silver.
Edhe konsola qendrore ka marrë një organizim të ri për ruajtjen e sendeve. MINI ka shtuar rripa elastikë të frymëzuar nga pajisjet e aktiviteteve në natyrë, përfshirë çantat e shpinës dhe pajisjet e ngjitjes.
Pajisjet për përdorim praktik përfshijnë tapete gome për çdo mot dhe një tapet të posaçëm për hapësirën e bagazhit.
Për udhëtarët që planifikojnë të qëndrojnë gjatë në natyrë, MINI ka bashkëpunuar me prodhuesin italian të tendave për çati AutoHome. Rezultati është një tendë e krijuar posaçërisht për Countryman-in, e cila hapet shpejt falë amortizatorëve me gaz, ka materiale rezistente ndaj kushteve atmosferike, dritare panoramike dhe strukturë të përforcuar me fibra qelqi.
Kompleti për aventura plotësohet nga karrige dhe tavolina kampingu të palosshme, të zhvilluara në bashkëpunim me kompaninë e pajisjeve outdoor Helinox dhe të përshtatura me pamjen e modelit.
Countryman S ALL4 Untamed Edition do të ketë çmim fillestar prej 45,250 dollarësh, ku përfshihet edhe tarifa e destinacionit prej 1,350 dollarësh.
Countryman S ALL4 kushton 38,900 dollarë, ndërsa Iconic Trim me Comfort Package Plus, e cila është e detyrueshme, kushton 3,400 dollarë. Paketa Untamed Edition ka çmim prej 1,600 dollarësh.
MINI nuk ka publikuar ende çmimin e Countryman SE ALL4 Untamed Edition. Edhe prodhimi i versionit elektrik do të nisë në nëntor, ndërsa dërgesat e para priten në fillim të vitit 2027.
Me pezullimin e ngritur, sistemin ALL4, gomat all-terrain dhe pajisjet e dedikuara për kamping e udhëtime në natyrë, MINI synon ta kthejë Countryman Untamed në një SUV më të aftë jashtë asfaltit, duke ruajtur njëkohësisht karakterin e tij urban. /Telegrafi/