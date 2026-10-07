Rriten në mënyrë të ndjeshme refuzimet e shërbimit ushtarak në Gjermani

Numri i qytetarëve në Gjermani që kundërshtojnë shërbimin ushtarak për motive ndërgjegjeje ka shënuar një rritje të fortë.
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Vetëm nga janari deri në gusht të vitit 2026 janë dorëzuar 12.102 kërkesa për kundërshtim. Shifra është afërsisht trefishi i totalit të regjistruar gjatë gjithë vitit 2025, kur u paraqitën 3.879 kërkesa.
Shtimi i aplikimeve vjen në një periudhë kur situata e sigurisë është përkeqësuar dhe kur ka hyrë në fuqi ligji i ri për shërbimin ushtarak. Në bazë të këtij ligji, të rinjtë e lindur në vitin 2008 e më pas duhet t’i nënshtrohen kontrollit të detyrueshëm mjekësor dhe ushtarak, me qëllim garantimin e numrit të nevojshëm të vullnetarëve për Bundeswehr-in.
Në rast se objektivi për numrin e ushtarëve nuk përmbushet, Bundestagu ka mundësi të vendosë aktivizimin e një forme të detyrimit ushtarak të përcaktuar sipas nevojave. Kjo ka bërë që vëmendja ndaj të drejtës për të refuzuar shërbimin ushtarak të jetë më e madhe.
Kushtetuta gjermane e mbron këtë të drejtë, duke u mundësuar personave që, për shkak të bindjeve të ndërgjegjes, të mos kryejnë shërbimin ushtarak dhe të mos mbajnë armë. Kërkesa duhet të bëhet me shkrim dhe të përmbajë një përshkrim personal, të hollësishëm dhe të arsyetuar të motiveve të kundërshtimit.
Megjithatë, autoritetet njoftojnë se një pjesë e konsiderueshme e kërkesave po paraqitet në mënyrë të gabuar. Shkak për këtë janë edhe informacionet e pasakta që shpërndahen në rrjetet sociale, duke bërë që disa aplikime të jenë të paplota ose të paqarta dhe të kthehen pa u marrë në shqyrtim.